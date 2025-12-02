Головна Країна Події в Україні
Росіяни запустили по військових у Чернігові шахеди з онлайн-керуванням. Що відомо про нову загрозу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росіяни запустили по військових у Чернігові шахеди з онлайн-керуванням. Що відомо про нову загрозу
Росіяни атакували машину мобільної вогневої групи (МВГ) у Чернігові
Фото: Стас Козлюк / Новинарня

Військовим вдалося врятуватися від ворожої атаки

1 грудня росіяни атакували Чернігів. Ціллю російського ударного шахеда з онлайн-керуванням стала машина мобільної вогневої групи (МВГ), коли вона ліквідувала ворожі безпілотники. Про це розповів український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій Бескрестнов, пише «Главком».

Повідомляється, що українці бійці залишилися живими, проте російський шахед, яким керували окупанти, знищив машину МВГ. «Сьогодні Шахед з онлайн-керуванням атакував машину МВГ у Чернігівській області під час роботи МВГ», – зазначив експерт.

Сергій Бескрестнов звернувся до МГВ та структур з проханням, аби ті звернули увагу на цей інцидент та нову тактику війни росіян із застосуваннями шахедів з онлайн-керуванням.

Раніше «Главком» розповідав, як уперше на ударному безпілотнику типу Shahed було виявлено встановлену ракету класу «повітря-повітря» Р-60. За інформацією фахівця, така комбінація призначена для ураження вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють на ворожі безпілотники. Р-60 є радянською керованою ракетою малого радіуса дії, що застосовується проти малорозмірних цілей.

Нагадаємо, що російські війська вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення. За словами заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, теперішні «шахеди» значно відрізняються від тих, які були у 2023 році. Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

