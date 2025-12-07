Втрати ворога станом на 7 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 401 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 7 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 грудня втратила:

особового складу – близько 1 180 870 (+1 080) осіб / persons

танків – 11 401 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 688 (+0) од.

артилерійських систем – 34 907 (+33) од.

РСЗВ – 1 562 (+2) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літакі – 431 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+4540) од.

крилаті ракети – 4 054 (+30) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 69 135 (+98) од.

спеціальна техніка – 4 015 (+0) од.

Нагадаємо, триває 1383-й день повномасштабної війни в Україні. Росіяни різко збільшили свою активності на ділянці в напрямку села Малинівка Краматорського району, котре росіянам захопити не вдалося.

Російська Федерація посилила інформаційні маніпуляції, поширюючи неправдиві повідомлення про нібито підготовку наступальних дій на Чернігів. Мета цієї кампанії – підірвати внутрішню довіру та створити ілюзію «всюдисущості» російської армії. Кремль намагається вплинути як на сприйняття військової ситуації, так і на міжнародні процеси, зокрема, затягуючи ухвалення рішень Сполученими Штатами та іншими партнерами щодо подальшого надання підтримки Україні.

Також Російська пропаганда активно поширює фейки про те, що нібито окупанти контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.