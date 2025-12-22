НАТО відкриває новий військовий центр у Румунії для підтримки України

Новий військовий центр у Румунії під управлінням НАТО дозволить зміцнити логістичну стійкість та усунути ризики

Румунія з січня 2026 року стане важливим логістичним центром для НАТО, допомагаючи Україні отримувати військову підтримку. Центр у Румунії працюватиме разом із вже діючим хабом у польському Жешуві, забезпечуючи додаткові можливості для постачання зброї та техніки на східний фронт України, зокрема на Донбас і прибережні райони, пише «Главком».

Новий військовий центр у Румунії під управлінням НАТО дозволить зміцнити логістичну стійкість та усунути ризики, пов’язані з залежністю від єдиного логістичного вузла в Польщі. Тепер буде створено стабільний «південний маршрут», який стане важливим для забезпечення українських підрозділів на сході та півдні.

Румунський хаб буде інтегрований у систему оперативних потреб України, що дозволить ефективно забезпечувати артилерію, протиповітряну оборону та радіоелектронну боротьбу, а також організувати фінансування з боку європейських країн. Механізм PURL, що був розроблений для пріоритетного постачання озброєння, дозволить забезпечити безперебійний потік матеріалів, навіть коли адміністрація США змінюється.

Протягом 2025 року за допомогою вже існуючих логістичних каналів було доставлено близько 220 тис. тонн військової допомоги до України. Це стало можливим завдяки 9 тис. вантажівок, 1 800 залізничним вагонам і понад 500 авіарейсам. Тепер, з відкриттям румунського хабу, постачання стануть ще більш ефективними.

Зміщення потреб України до систем «глибокого удару» також стане пріоритетом для румунського хабу. Це озброєння дозволить Україні уражати російську інфраструктуру на великій відстані від лінії фронту, що підвищить ефективність військових операцій.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій.