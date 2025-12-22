Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО відкриває новий військовий центр у Румунії для підтримки України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
НАТО відкриває новий військовий центр у Румунії для підтримки України
Румунський хаб буде інтегрований у систему оперативних потреб України
фото з відкритих джерел

Новий військовий центр у Румунії під управлінням НАТО дозволить зміцнити логістичну стійкість та усунути ризики

Румунія з січня 2026 року стане важливим логістичним центром для НАТО, допомагаючи Україні отримувати військову підтримку. Центр у Румунії працюватиме разом із вже діючим хабом у польському Жешуві, забезпечуючи додаткові можливості для постачання зброї та техніки на східний фронт України, зокрема на Донбас і прибережні райони, пише «Главком».

Новий військовий центр у Румунії під управлінням НАТО дозволить зміцнити логістичну стійкість та усунути ризики, пов’язані з залежністю від єдиного логістичного вузла в Польщі. Тепер буде створено стабільний «південний маршрут», який стане важливим для забезпечення українських підрозділів на сході та півдні.

Румунський хаб буде інтегрований у систему оперативних потреб України, що дозволить ефективно забезпечувати артилерію, протиповітряну оборону та радіоелектронну боротьбу, а також організувати фінансування з боку європейських країн. Механізм PURL, що був розроблений для пріоритетного постачання озброєння, дозволить забезпечити безперебійний потік матеріалів, навіть коли адміністрація США змінюється.

Протягом 2025 року за допомогою вже існуючих логістичних каналів було доставлено близько 220 тис. тонн військової допомоги до України. Це стало можливим завдяки 9 тис. вантажівок, 1 800 залізничним вагонам і понад 500 авіарейсам. Тепер, з відкриттям румунського хабу, постачання стануть ще більш ефективними.

Зміщення потреб України до систем «глибокого удару» також стане пріоритетом для румунського хабу. Це озброєння дозволить Україні уражати російську інфраструктуру на великій відстані від лінії фронту, що підвищить ефективність військових операцій.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій.

Читайте також:

Теги: фінансування озброєння фронт НАТО Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан стверджує, що відтепер перемога над Росією відповідає прямим фінансовим інтересам Європейського Союзу
«Незрозуміло, хто на кого напав». Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні
19 грудня, 19:33
Нині триває 1395-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 грудня 2025 року
19 грудня, 08:15
Пентагон стверджує, що поставки зброї Тайваню відповідають національним, економічним і безпековим інтересам США
США схвалили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню
18 грудня, 06:50
Президент підкреслив, якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості для миру, то Україні доведеться зміцнити свою економіку та продовжити боротьбу
Якщо Путін відкине мирну угоду, які мають бути дії США? Позиція Зеленського
16 грудня, 02:53
Чехія під керівництвом Бабіша не братиме участі у підтримці України
Новий чеський уряд склав присягу під керівництвом Бабіша
15 грудня, 16:34
Китай запустив найбільший у світі дрон-авіаносець
Китай вперше запустив найбільший у світі носій дронів
11 грудня, 09:16
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
5 грудня, 14:40
За словами депутата Гетманцева, МВФ є «якорем», від якого залежать інші міжнародні програми фінансування
Україні бракує $60 млрд: Гетманцев пояснив, чому МВФ – безальтернативний
1 грудня, 14:50
Нині триває 1371-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
25 листопада, 08:13

Політика

НАТО відкриває новий військовий центр у Румунії для підтримки України
НАТО відкриває новий військовий центр у Румунії для підтримки України
The Hill: усі матеріали про Трампа з файлів Епштейна будуть оприлюднені
The Hill: усі матеріали про Трампа з файлів Епштейна будуть оприлюднені
Політична криза Трампа: низький рейтинг схвалення загрожує республіканцям у 2026 році
Політична криза Трампа: низький рейтинг схвалення загрожує республіканцям у 2026 році
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
Франція розпочала будівництво нового атомного авіаносця
Франція розпочала будівництво нового атомного авіаносця
Франція відреагувала на готовність Кремля до переговорів
Франція відреагувала на готовність Кремля до переговорів

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua