Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі

В Ізюмі на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули чоловік та жінка. Як інформує «Главком», про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, поліція та ДСНС.

😥В Ізюмі з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох людей – ДСНС



Російські війська завдали декількох ударів керованими авіабомбами по місту Ізюм. Одне з влучань сталося на території приватного домоволодіння – житловий будинок зазнав значних руйнувань. Крім того,… pic.twitter.com/rxcSa6uHZq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 20, 2025

Війська РФ скинули на Ізюм керовані авіабомби близько 15:40. За попередньою інформацією, окупанти застосували чотири таких засоби.

Одна з авіабомб влучила в приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих – чоловіка віком 47 років та його 42-річної дружини.

Ще одна 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Рятувальникам також вдалося врятувати собаку.

Унаслідок обстрілу пошкоджено територію промислового підприємства, що не працює, будівлю кафе, міський Палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний будинок, де знайшли тіла двох людей, зруйновано повністю.

Інформацію про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада російські окупанти продовжили повітряні атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники. Близько 22:30 вибухи зафіксували у Харківській області. Як повідомили в МВА, в Ізюмі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки спочатку було знеструмлено частину Ізюмської громади, а згодом світло повністю зникло на всій її території.

Також внаслідок удару було повністю знеструмлено й сусідню Балаклійську громаду.

Раніше у ніч на 29 жовтня російська армія здійснила атаку на Ізюм за допомогою безпілотних літальних апаратів «шахед». Спочатку ворог вдарив по місцевому профтехучилищу, а потім атакував вже пошкоджений торговельний центр. Загалом у місті було зафіксовано вісім влучань.