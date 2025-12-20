Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі
Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих
фото: ДСНС України/Telegram

Одна з авіабомб влучила в приватний будинок

В Ізюмі на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули чоловік та жінка. Як інформує «Главком», про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, поліція та ДСНС.

Війська РФ скинули на Ізюм керовані авіабомби близько 15:40. За попередньою інформацією, окупанти застосували чотири таких засоби.

Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі фото 1

Одна з авіабомб влучила в приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих – чоловіка віком 47 років та його 42-річної дружини.

Ще одна 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Рятувальникам також вдалося врятувати собаку.

Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі фото 2

Унаслідок обстрілу пошкоджено територію промислового підприємства, що не працює, будівлю кафе, міський Палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний будинок, де знайшли тіла двох людей, зруйновано повністю.

Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі фото 3

Інформацію про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада російські окупанти продовжили повітряні атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники. Близько 22:30 вибухи зафіксували у Харківській області. Як повідомили в МВА, в Ізюмі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки спочатку було знеструмлено частину Ізюмської громади, а згодом світло повністю зникло на всій її території.

Також внаслідок удару було повністю знеструмлено й сусідню Балаклійську громаду.

Раніше у ніч на 29 жовтня російська армія здійснила атаку на Ізюм за допомогою безпілотних літальних апаратів «шахед». Спочатку ворог вдарив по місцевому профтехучилищу, а потім атакував вже пошкоджений торговельний центр. Загалом у місті було зафіксовано вісім влучань. 

Читайте також:

Теги: окупанти армія рятувальники поліція будинок Олег Синєгубов ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Бізнесмен» облаштував у своїй квартирі в Луцьку місце для надання інтимних послуг
У Луцьку пенсіонер влаштував у власній квартирі «дім розпусти»: як його покарали
14 грудня, 19:43
Нині триває 1388-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року
12 грудня, 08:47
Пілота і штурмана ліквідовано
Катапульта російського бомбардувальника ліквідувала двох льотчиків
8 грудня, 10:13
Ситуація на фронті 3 грудня
Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу
3 грудня, 22:54
Жінка проходить повз рекламний щит із зображенням російського солдата, який бере участь у військових діях в Україні, з написом «Гордість Росії» у Санкт-Петербурзі
Радіоведуча вербувала громадян ПАР воювати за РФ у війні проти України
2 грудня, 04:56
Кадировці організували схему із краденим пальним і продавали солярку в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом
Розвідники вдарили по кадировцях під Бердянськом: деталі операції
30 листопада, 16:52
Нині триває 1369-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
23 листопада, 08:16
Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя чотирьох малолітніх дітей
Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя чотирьох малолітніх дітей
22 листопада, 23:26
Ситуація на фронті 20 листопада
Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу
20 листопада, 22:58

Події в Україні

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу
Росіяни зайшли у Грабовське на Сумщині та вивезли з нього понад 50 місцевих
Росіяни зайшли у Грабовське на Сумщині та вивезли з нього понад 50 місцевих
«Укрзалізниця» відновила важливий міжнародний маршрут, який не функціонував від 2022 року
«Укрзалізниця» відновила важливий міжнародний маршрут, який не функціонував від 2022 року
Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі
Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі
Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну
Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну
Відключення світла 21 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Відключення світла 21 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua