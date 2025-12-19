ЗСУ спростували інформацію про окупацію Серебрянки та Дронівки

Сили оборони утримують позиції в межах населених пунктів та на прилеглих рубежах

Заяви про захоплення російськими військами населених пунктів Серебрянка та Дронівка у Донецькій області не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 81-шу окрему аеромобільну Слобожанську бригаду сьомого корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

«Інформація, що поширюється окремими інформаційними ресурсами щодо начебто захоплення противником населених пунктів Серебрянка та Дронівка не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що наразі Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах. Поряд з цим після масованого вогневого ураження із залученням артилерійських систем різного калібру, та дронів, противник використовує рельєф місцевості, лісосмуги та щільні посадки для інфільтрації в міжпозиційний простір.

Зазначається, що росіяни маскуються під місцеве населення. Дії ворога мають характер локальних штурмових дій і диверсійно-розвідувальної активності. Для логістичного забезпечення та прикриття маршрутів висування противник використовує бар’єрний рубіж річки Сіверський Донець.

«Усі виявлені спроби противника просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів. Обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі», – додала бригада.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що російські війська продовжують наступ у Донецькій області, захопивши село Серебрянка та просунувшись до кількох інших населених пунктів, зокрема Дронівки, Свято-Покровського, Званівки та Пазено.

До слова, на Лиманському напрямку підрозділи Третього армійського корпусу спільно з Головним управлінням розвідки провели серію злагоджених штурмових дій. У результаті бойових операцій Сили оборони знищили полк армії РФ та вирівняли лінію фронту.