Росіяни атакували вітряний генератор у Краматорську

Ударний безпілотник поцілив у вітряну турбіну у другій половині дня 25 жовтня

Російські війська знову атакували вітряний генератор поблизу Краматорська на Донеччині – це вже третій подібний випадок за тиждень. Про інцидент повідомила Краматорська міська рада, передає «Главком».

За інформацією місцевої влади, ударний безпілотник поцілив у вітряну турбіну у другій половині дня 26 жовтня.

«25 жовтня о 17:28, з використанням ударного БпЛА окупанти завдали удару по вітряній турбіні. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо остаточні наслідки», – йдеться у повідомленні міськради.

фото: соціальні мережі

Як відомо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами.

Кличко повідомив, що після вибухів вже є перші виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони міста. Бригади виїхали. Крім того, виникли пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі.

Також є виклик медиків у Дарницький район. За повідомленням, пошкоджені вікна в житловому будинку. Бригада виїхала, зазначив Кличко.

Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві є постраждалі. Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Усі служби працюють на місцях.

До слова, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.