Підтягують десант і криють авіацією: росіяни активно штурмують Гуляйполе та Оріхів

Через шалені втрати РФ перекидає елітні підрозділи десантників на південь

Ситуація на південному напрямку фронту залишається напруженою. Ворог намагається прорвати українську оборону та кидає у бій нові сили, зокрема елітні десантні підрозділи. найскладніша ситуація зараз склалася біля Гуляйполя. Як інформує «Главком», про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами речника, розвідка зафіксувала перекидання російських десантників на Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Причина такого маневру прозаїчна – попередні штурмові групи були фактично знищені українськими захисниками.

«Це свідчить про великий рівень втрат РФ на цих напрямках», – зазначив Волошин.

Гуляйпільський напрямок зараз є одним із найскладніших. Лише за минулу добу на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках загалом відбулося близько 50 бойових зіткнень. Левова частка з них – 31 бій – припала саме на Гуляйполе.

«Противник намагався пройти в глибину нашої оборони. Щодо Оріхівського напрямку, то тут ворог атакував наші позиції і в Гуляйполі, і в Дорожнянці, і в Солодкому, і в решті населених пунктів», – уточнив військовий.

Окрім піхотних штурмів, окупанти активно застосовують авіацію, стираючи населені пункти в рівень з землею керованими авіабомбами.

Нагадаємо, усе місто Гуляйполе на Запоріжжі перетворилося на суцільну сіру зону, бої з російськими окупантами тривають на західних околицях і в населених пунктах, які розташовані поблизу.

Раніше повідомлялося, що Сили Оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості