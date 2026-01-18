Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ стягує війська для захоплення важливого міста

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
РФ стягує війська для захоплення важливого міста
Костянтинівка перебуває під ворожим вогнем
фото з відкритих джерел

Окупанти хочуть зайти до Костянтинівки – штурм міста триває, ЗСУ дають відсіч ворогу

Окупанти хочуть перетворити Костянтинівку на руїни, щоб відкрити шлях до інших міст в Донецькій області. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Ворог хоче зруйнувати нашу оборону, атакуючи як у лоб, так і з флангів. Костянтинівка для них – це прямий шлях на Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ. Оскільки окупанти «застрягли» у Покровську та Мирнограді, цей напрямок став для них пріоритетним», – сказав він.

Тимочко додав, що станом на січень 2026 року місто перебуває під постійним вогнем: ворожі дрони та артилерія дістають до околиць, через що житлові будинки вигорають вщент, а лінія фронту проходить лише за десять кілометрів від міста.

Картографічні дані аналітичного ресурсу DeepState свідчать, що підрозділи армії РФ впритул підійшли до Костянтинівки Донецької області.

За даними аналітиків, противник просунувся з боку населеного пункту Олександро-Шультине та продовжує чинити тиск на оборонні рубежі Збройних сил України в району Плещіївки та Предтечиного.

Також повідомлялося, що Найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують подальші наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.

 

Читайте також:

Теги: Костянтинівка окупанти місто ворог руїни штурм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області
Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області – DeepState
16 сiчня, 05:21
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 899 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 13 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
13 сiчня, 07:12
Проти українців працюють ботоферми, публічні виступи зрадників з-за меж України та інші засоби інформаційного впливу
Росія відкрила ще один фронт: Офіс президента попередив про атаки на українців
11 сiчня, 16:24
Росіянин розповідає, що пішов на війну, аби заробити грошей і витягти свого сина з в’язниці
Полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати
4 сiчня, 19:15
Росія завдала удару по Запоріжжю
Свириденко прокоментувала атаку на Запоріжжя
2 сiчня, 14:51
Нині триває 1407-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року
31 грудня, 2025, 08:17
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться завтра, 29 грудня, в Улан-Уде (Бурятія, Росія)
ЗСУ ліквідували на фронті 18-річного титулованого російського борця
25 грудня, 2025, 22:48
У ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово
Вибух авто у Москві, атака на Запоріжжя: головне за ніч
24 грудня, 2025, 05:50
Поліція Києва перевірила інформацію, яка набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла
Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора
20 грудня, 2025, 15:51

Події в Україні

РФ стягує війська для захоплення важливого міста
РФ стягує війська для захоплення важливого міста
Росіяни намагається створити «буферну зону» в двох областях
Росіяни намагається створити «буферну зону» в двох областях
Путін продовжив терміни захоплення Донбасу – NYP
Путін продовжив терміни захоплення Донбасу – NYP
Росія інтегрує окупований порт Маріуполя у власну економіку – розвідка
Росія інтегрує окупований порт Маріуполя у власну економіку – розвідка
ЗСУ має успіх на Куп’янському і Покровському напрямках – ISW
ЗСУ має успіх на Куп’янському і Покровському напрямках – ISW
Протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів – Зеленський
Протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів – Зеленський

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua