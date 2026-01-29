Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 29 січня
фото: Генштаб ЗСУ

29 січня на фронті відбулося 268 бойових зіткнень

Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 69 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2583 дрони-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

29 січня на фронті відбулося 268 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили дев’ять атак противника, ворог здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Фиголівка, Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне. Українські підрозділи відбили 15 атак, ще два бойові зіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Десять атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового. Ще два боєзіткнення в даний час тривають.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 11 атак у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка та у бік Дружелюбівки, Ставків.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки, Закітного. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки, Костянтинівки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки. Одне боєзіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 83 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 23 атаки окупантів, у районі Вербового та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограда, Олексіївки, Данилівки, Нового Запоріжжя, Лісного. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка та Покровське.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулася 41 атака окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Радісного, Варварівки, Зеленого, Прилук, Залізничного, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Староукраїнки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників, у бік Лук’янівського та Павлівки.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1436-й день повномасштабної війни в Україні.

Жінка передавала ворогу дані про розташування особового складу ЗСУ
Агентку ФСБ засуджено до 15 років за передавання даних про стратегічні локації Запоріжжя
30 грудня, 2025, 17:24
Ситуація на фронті 30 грудня
Лінія фронту станом на 30 грудня 2025. Зведення Генштабу
30 грудня, 2025, 22:38
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 557 танків
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
15 сiчня, 06:52
РФ з початку війни втратила 23 919 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 18 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
18 сiчня, 06:56
Російська мобільна трикоординатна радіолокаційна станція призначена для виявлення, супроводу та визначення координат повітряних цілей
ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію за $100 млн
Сьогодні, 12:49
Нині триває 1414-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2026 року
7 сiчня, 08:18
Масштаби збитків уточнюються
Сили оборони вразили склад боєприпасів РФ у Запорізькій області
16 сiчня, 16:49
Гуляйпільський напрямок зараз є одним із найскладніших
Підтягують десант і криють авіацією: росіяни активно штурмують Гуляйполе та Оріхів
17 сiчня, 21:36
Відпочинок для бійців все одно надають, навіть під час активних бойових дій
Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку
18 сiчня, 19:48

Росіяни окупували село на Дніпропетровщині – DeepState
Росіяни окупували село на Дніпропетровщині – DeepState
Окупанти вдарили по промисловому об'єкту у Запоріжжі
Окупанти вдарили по промисловому об'єкту у Запоріжжі
Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 січня 2026. Зведення Генштабу
РФ атакувала Кривий Ріг, Україна повернула тіла воїнів. Головне за 29 січня 2026 року
РФ атакувала Кривий Ріг, Україна повернула тіла воїнів. Головне за 29 січня 2026 року
Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР
Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР
Львів запустив режим підготовки до надзвичайної ситуації
Львів запустив режим підготовки до надзвичайної ситуації

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
