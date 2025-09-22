Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 22 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, 45 авіаційних ударів, скинувши при цьому 98 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3454 обстрілів, та залучив для ураження 2185 дронів-камікадзе.

Новини війни в Україні

22 вересня станом на 22:00 відбулося 143 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 163 окупанти, з яких 90 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, склад боєприпасів, 25 безпілотних літальних апаратів. Також українські воїни уразили шість артилерійських систем, п’ять одиниць автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 15 укриттів для особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські захисники відбили дев’ять атак загарбників. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 154 обстріли, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи стримали десять атак ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.

Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах Куп’янська та Піщаного.

Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового. Ще п’ять бойових зіткнень тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Противник намагається наступати у районі Серебрянки, наразі точиться бій.

Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у бік Ступочок.

Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Впродовж поточної доби ворог здійснив 44 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбили 19 атак в районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка. Ще чотири боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1307-й день повномасштабної війни в Україні.

