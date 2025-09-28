Головна Київ Новини
Росія вдарила безпілотниками по Київщині: виникли пожежі

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
На Київщині вирують пожежі через атаку БпЛА
Наслідки ворожої атаки фіксують у чотирьох районах Київської області

У ніч на 28 вересня окупанти атакували Київську область безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Калашник повідомив, що наразі наслідки фіксують у чотирьох районах.

  • Бучанський район – загорілися нежитлове приміщення, приватні будинки та два автомобілі;
  • Фастівський район – пожежа у приватному будинку;
  • Білоцерківський район – загоряння приватних будинків та нежитлових приміщень;
  • Обухівський район – падіння уламків збитої цілі спричинило пожежу господарчої будівлі.

Усі оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атак.

«Ворожа атака продовжується. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», – написав Калашник.

Нагадаємо, у ніч на 27 вересня російська терористична армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Зруйновано будівлю магазину, сталася пожежа. У мережі пишуть, що мова йде про супермаркет АТБ.

Як відомо, через атаку у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тис. абонентів. 

Також у ніч на 27 вересня російська окупаційна армія атакувала Вінничину безпілотниками. Про це повідомляє перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

За інформацією Заболотної, окупанти влучили безпілотниками у критичну інфраструктуру.

До слова, у ніч на 24 вересня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, КАБами та ФАБами. Є пошкодження та виникли пожежі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 22:00 окупанти запустили у сторону Запоріжжя та області безпілотники. Вони тримали курс на Заводський та Дніпровський райони міста.

На цьому росіяни не зупинилися та запустили керовані авіаційні бомби (КАБи) по Запорізькій області та Запоріжжю. Удари різними видами озброєння не припинялися до 01:00 ночі.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Також пошкоджено приватні оселі.

Крім того, у ніч на 24 вересня російська терористична армія масовано атакувала Харків безпілотниками. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, пролунало більше десяти вибухів.

За словами Терехова, через російську атаку у деяких районах Харкова є проблеми з постачанням електроенергії.

Ймовірно, приліт стався у Холодногірському районі. Деталі уточнюються. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС.

За уточненою інформацією, вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. 

