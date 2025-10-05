На Донеччині енергетики повернули світло після обстрілу 3 жовтня

Майже 100 тис. сімей знову зі світлом

Частина Донецької області тепер знову з електропостачанням. У Краматорську, Дружківці і Костянтинівці енергетики відновили світло після російського обстрілу 3 жовтня. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише «Главком».

«Енергетики в найкоротші терміни усунули всі наслідки обстрілу і повернули електропостачання в оселі 92 тисяч сімей на Донеччині. Працюючи у нелюдських умовах, під постійною загрозою постійних обстрілів, фахівці зробили все можливе, щоб наші люди отримували базові комунальні послуги. Дякую всім, завдяки кому наша енергетична система працює стабільно навіть у такі скрутні моменти!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 3 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. -

За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини. У результаті обстрілу частина регіону була знеструмлена.

Без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська.