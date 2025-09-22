Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1307-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Добропілля, Дружківка, Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Оріхів Запорізької області; Інгулець, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, підрозділ артилерії на позиції та два склади військового майна противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські захисники відбили шість атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупант тричі атакував у бік Ступочок та Новомаркового.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Ольгівського та у бік Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Загарбники шість разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1307-й день повномасштабної війни в Україні.

