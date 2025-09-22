Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці

Нині триває 1307-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Добропілля, Дружківка, Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Оріхів Запорізької області; Інгулець, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, підрозділ артилерії на позиції та два склади військового майна противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські захисники відбили шість атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка.

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

На Краматорському напрямку

Окупант тричі атакував у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне.

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Ольгівського та у бік Полтавки.

На Оріхівському напрямку

Загарбники шість разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.

