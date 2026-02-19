Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти просунулися на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти просунулися на Донеччині – DeepState
фото з відкритих джерел

Противник має просування одразу на кількох напрямках

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Донеччині. За даними DeepState, противник має просування одразу на кількох напрямках.

Зокрема, за оновленою мапою, ворог просунувся в районі Никифорівки на Слов’янському напрямку, поблизу Неліпівки на Костянтинівському напрямку, а також у районі Нового Шахового та Затишку.

Як повідомлялось, на Покровському напрямку фіксується погіршення ситуації та активізація російських військ. За оцінкою аналітиків DeepState, противник намагається закріпитися на околицях Покровська та просуватися в бік Мирнограда.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України. 

Читайте також:

Теги: DeepState окупанти фронт Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупація Донбасу. Путін вперся в стіну
Окупація Донбасу. Путін вперся в стіну
16 лютого, 09:02
Вибухи на Київщині, вбивство дітей на Львівщині: головне за ніч
Вибухи на Київщині, вбивство дітей на Львівщині: головне за ніч
16 лютого, 05:10
Підозрюваному загрожує до восьми років вʼязниці
Донеччина: СБУ затримала працівника «Укрзалізниці» за шпигунство для Росії
10 лютого, 12:30
Нині триває 1446-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2026 року
8 лютого, 08:15
Ситуація на фронті 7 лютого
Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу
7 лютого, 23:03
Ситуація на фронті 3 лютого
Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу
3 лютого, 22:25
Тренер із вільної боротьби Олексій Альматов був майстром спорту Росії
Сили оборони на фронті знищили російського тренера з боротьби
3 лютого, 10:57
Наслідки атаки на Дніпро
Дніпро та область під масованим обстрілом БпЛА та балістики
3 лютого, 01:50
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 614 танків
Втрати ворога станом на 30 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
30 сiчня, 06:33

Події в Україні

Окупанти просунулися на Донеччині – DeepState
Окупанти просунулися на Донеччині – DeepState
Окупанти вдарили по Лозовій: знеструмлена найбільша котельня
Окупанти вдарили по Лозовій: знеструмлена найбільша котельня
Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу
Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026
Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026
Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026

Новини

Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua