Окупанти просунулися на Донеччині – DeepState

Противник має просування одразу на кількох напрямках

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Донеччині. За даними DeepState, противник має просування одразу на кількох напрямках.

Зокрема, за оновленою мапою, ворог просунувся в районі Никифорівки на Слов’янському напрямку, поблизу Неліпівки на Костянтинівському напрямку, а також у районі Нового Шахового та Затишку.

Як повідомлялось, на Покровському напрямку фіксується погіршення ситуації та активізація російських військ. За оцінкою аналітиків DeepState, противник намагається закріпитися на околицях Покровська та просуватися в бік Мирнограда.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.