Штурмовики ЗСУ провели контратаку на півдні України: подробиці

На кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей штурмові підрозділи Сил оборони провели контратакувальні дії та відкинули противника. Як інформує «Главком», про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі «Укрінформу».

Він уточнив, що бойові дії відбувалися, зокрема, поблизу населених пунктів Тернове та Калинівське на Дніпропетровщині.

«Завдяки вдалим діям нам вдалося відкинути ворога», – наголосив Волошин.

Він додав, що активні дії українських військових на півдні розпочалися приблизно в середині січня. За його словами, на окремих ділянках триває активна оборона та спроби повернення під контроль населених пунктів.

Водночас Волошин зазначив, що ворог активно застосовує авіацію для протидії контратакам українських підрозділів.

На цій ділянці фронту зафіксовано понад 20 авіаударів штурмової та армійської авіації з використанням керованих авіабомб та понад 40 некерованих авіаційних ракет.

Нагадаємо, угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ проводить активну операцію на Олександрівському напрямку. Основна мета – зірвати плани РФ щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Раніше повідомлялося, що на Гуляйпільському та сусідніх з ним напрямках у Запорізькій області внаслідок контратакувальних та штурмових дій дійсно відновлено контроль над територією в понад 300 кв. км.

Також українські захисники покращили своє тактичне положення на південному фронті. Зокрема, йдеться про зону поблизу населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове.