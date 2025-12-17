Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 17 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 28 авіаційних ударів, скинувши 82 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 3145 дронів-камікадзе та здійснили 2233 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 грудня станом на 22:00 відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 78 окупантів, із них 42 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили танк, три артилерійські системи, 35 БпЛА, шість одиниць автомобільної техніки та наземний роботизований комплекс. Окрім того, українські захисники уразили 12 укриттів для особового складу та склад боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили три штурмових дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке.

Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор двічі проводив наступальні дії у бік населених пунктів Піщане й Глушківка.

Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина.

Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Софіївки.

Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку 

Від початку доби окупанти 37 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Варварівки.

Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1393-й день повномасштабної війни в Україні.

