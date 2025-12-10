Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 23 авіаційних ударів, скинувши 62 керованих бомби. Крім цього, залучили для ураження 1754 дронів-камікадзе та здійснили 2707 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

10 грудня станом на 22:00 відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 186 окупантів, з яких 124 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили два автомобілі, три бойові броньовані машини, два мотоцикли, 4 квадроцикли, 11 безпілотних літальних апаратів, одиницю спеціальної техніки, два укриття особового складу, також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, гармату та 17 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося сім бойових зіткнень. Ворог здійснив 65 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Дворічанське та у напрямку Синельникового, Обухівки, Кутьківки. Одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 23 штурмові дії у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку

Ворог сім разів атакував у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 36 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 20 атак загарбників в районах населених пунктів Вороне, Степове та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського, Рибного та Успенівки.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 14 боєзіткнень в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя. Два боєзіткнення в даний час тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог дев’ять разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.

Нагадаємо, триває 1386-й день повномасштабної війни в Україні.