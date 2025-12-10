Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 10 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 23 авіаційних ударів, скинувши 62 керованих бомби. Крім цього, залучили для ураження 1754 дронів-камікадзе та здійснили 2707 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

10 грудня станом на 22:00 відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 186 окупантів, з яких 124 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили два автомобілі, три бойові броньовані машини, два мотоцикли, 4 квадроцикли, 11 безпілотних літальних апаратів, одиницю спеціальної техніки, два укриття особового складу, також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, гармату та 17 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося сім бойових зіткнень. Ворог здійснив 65 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Дворічанське та у напрямку Синельникового, Обухівки, Кутьківки. Одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки та Курилівки.

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 23 штурмові дії у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман наразі тривають чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог сім разів атакував у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку 

Сьогодні відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки.

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 36 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 20 атак загарбників в районах населених пунктів Вороне, Степове та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського, Рибного та Успенівки.

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 14 боєзіткнень в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя. Два боєзіткнення в даний час тривають.

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог дев’ять разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1386-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб ворог Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 398 танків
Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 грудня, 07:45
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 387 танків
Втрати ворога станом на 1 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
1 грудня, 06:49
Флеш особливо підкреслює, що запорукою успіху стала саме майстерність українських бійців ППО
Українська ППО вночі показала унікальний результат
29 листопада, 16:58
Уражено Саратовський НПЗ та місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» 
Уражено Саратовський НПЗ та місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» 
28 листопада, 11:45
Сили спецоперацій знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів у Покровську
Сили спецоперацій знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів у Покровську
26 листопада, 09:50
Ймовірно уражено експериментальний літак А-60
Сили оборони вразили низку стратегічних об’єктів окупантів
25 листопада, 10:52
Нині триває 1371-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
25 листопада, 08:13
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 368 танків
Втрати ворога станом на 25 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
25 листопада, 06:43
Генштаб підтвердив удари по пункту базування російських кораблів та НПЗ у Саратові
Генштаб підтвердив удари по пункту базування російських кораблів та НПЗ у Саратові
14 листопада, 17:09

Події в Україні

Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 10 грудня 2025. Зведення Генштабу
СБУ атакувала танкер «тіньового флоту», президент підписав закон про держбюджет. Головне за 10 грудня
СБУ атакувала танкер «тіньового флоту», президент підписав закон про держбюджет. Головне за 10 грудня
Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України
Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України
Дрони СБУ уразили в Чорному морі танкер «тіньового флоту» РФ Dashan – джерело
Дрони СБУ уразили в Чорному морі танкер «тіньового флоту» РФ Dashan – джерело
Голова «Укренерго» зробив прогноз щодо відключень світла до кінця тижня
Голова «Укренерго» зробив прогноз щодо відключень світла до кінця тижня
Як будуть вимикати світло 11 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 11 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua