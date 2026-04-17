Лінія фронту станом на 17 квітня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 17 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 38 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4031 дрон-камікадзе та здійснив 2396 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

17 квітня станом на 22:00 відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 48 окупантів та 14 – поранено, знищено одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки, одне укриття особового складу; пошкоджено один танк, дві артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки та 49 місць укриття особового складу. Знищено або подавлено 247 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося три бойові зіткнення; крім цього, ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 82 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, чотири із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники успішно відбили один ворожий штурм в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Ворог двічі наступав в районі Греківки та у бік Лиману.

На Слов’янському напрямку

Противник двічі атакував в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Котлине, Мирноград, Шевченко, Муравка, Удачне, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, у бік Калинівського, Вороного та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Коломійці.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 11 атак окупантів у бік населених пунктів Гуляйпільське, Зелене, Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне, Староукраїнка, Святопетрівка та в районі Гуляйполя. Три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Рівне, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка, Цвіткове, Шевченківське, Лісне, Чарівне, Мирне.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ. Авіаудару зазнало Зарічне.

Нагадаємо, триває 1514-й день повномасштабної війни в Україні.

