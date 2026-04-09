РФ перекинула елітний підрозділ БПЛА під Куп’янськ: названо мету

Єгор Голівець
Єгор Голівець
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Дрони атакують кожні кілька хвилин, але просування ворога зірвано

Російські війська активізували тиск на Куп’янському напрямку, залучивши спеціалізований підрозділ безпілотників для зриву логістики українських сил. На Куп’янському напрямку бійці ЗСУ стримують щоденні атаки противника, однак зіткнулися з посиленням угруповання ворога. Як повідомляє «Главком», про це в ефірі телемарафону заявив офіцер підрозділу «Оріон» бригади «Гвардія наступу» Владислав Золотарьов.

За словами офіцера, на цій ділянці фронту діє російський підрозділ під назвою «Рубікон», який спеціалізується на використанні безпілотних літальних апаратів.

«На нашому напрямку безпосередньо стоїть ворожий підрозділ, який називається Рубікон, – це елітний підрозділ БПЛА у нашого ворога», – пояснив Золотарьов.

Основне завдання цього підрозділу – порушення логістики українських військ. За словами офіцера, ворожі дрони здійснюють атаки на транспорт із частотою кожні 3-5 хвилин, що суттєво ускладнює підвезення ресурсів на передову.

У зв’язку з цим українські військові змушені змінювати підходи до забезпечення. Зокрема, традиційний транспорт і квадроцикли більше не можуть безпечно доставляти вантажі. Їхню функцію частково перебрали наземні роботизовані комплекси, а також системи «Вампіри», які дозволяють транспортувати боєприпаси, дрони та особовий склад без участі водія.

Попри інтенсивні атаки, українські підрозділи утримують позиції. «Ворог намагається пройти, але в нас є кілзона, яка не дозволяє ворогу наступати або займати нові рубежі», – зазначив Золотарьов.

Підрозділ «Оріон» виконує бойові завдання на цьому напрямку з кінця весни 2025 року. За цей час, за словами офіцера, тактика противника залишається незмінною – спроби прориву та просування вперед, які наразі не дали результату.

Нагадаємо, що у Куп’янську троє російських військових добровільно здалися в полон українським захисникам, скориставшись чат-ботом «Хочу жити». Виведення окупантів із міста координував начальник розвідки батальйонної тактичної групи «Хартія». 

РФ перекинула елітний підрозділ БПЛА під Куп'янськ: названо мету
Українці в Польщі можуть втратити право на проживання і роботу: що необхідно зробити
Вбивця Ірини Заруцької в США може уникнути покарання: деталі
З 10 квітня Євросоюз змінює правила в'їзду: що варто знати українцям
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
КНДР запустила балістичні ракети: Сеул терміново скликав Радбез ООН
