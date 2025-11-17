Лінія фронту станом на 17 листопада 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 101 керовану авіабомбу. Крім цього, залучили до ударів 3435 дронів-камікадзе та здійснили 3332 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 листопада станом на 22:00 відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 103 окупантів, із них 79 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили одиницю автомобільної техніки та 18 безпілотних літальних апаратів; уражено дев’ять укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши 10 керованих авіабомб, а також здійснив 125 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське.

На Куп’янському напрямку

Пгресор тричі проводив наступальні дії в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве.

На Слов'янському напрямку

Десять ворожих штурмів відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки.

На Краматорському напрямку

Противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників, у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

19 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне. У двох локаціях бої не вщухають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове, Красногірське та Першотравневе. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку

Ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Яблукове та Зелений Гай.

Нагадаємо, триває 1363-й день повномасштабної війни в Україні.