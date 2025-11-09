Головна Країна Події в Україні
Ексміністр пояснив, як удари по енергетиці впливають на ситуацію на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Ексміністр пояснив, як удари по енергетиці впливають на ситуацію на фронті
Пошкодження енергетичних об’єктів і віялові відключення електроенергії мають ланцюговий ефект, який відчувають і військові
фото з відкритих джерел

Плачков оцінив наслідки ударів по енергетиці для Сил оборони

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков вважає, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру безпосередньо впливають на ситуацію на фронті та загалом на обороноздатність держави. Про це він сказав у інтерв’ю «Главкому».

За його словами, пошкодження енергетичних об’єктів і віялові відключення електроенергії мають ланцюговий ефект, який відчувають як військові, так і цивільний сектор.

«Коли діють віялові відключення, підприємства не працюють. Навіть якщо «оборонку» намагаються не відключати, то через пошкодження трапляються аварійні відключення. А через це можуть бути проблеми і з їжею, і з транспортом, і зі зброєю… Все це позначається на фронті. Так само і в Росії», – зазначив Плачков.

Тож «війни з трансформаторами» насправді мають і військовий сенс, підкреслив ексміністр.

Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада російські війська вдарили по одній з теплоелектростанцій компанії Clear Energy.

Крім того, внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

Також Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила черговий фейк, аби звинуватити Україну. Окупанти заявляють про нібито підготовку нашою країною диверсії на Запорізькій АЕС. 

