Росія заявила про готовність тимчасово припинити бої в Покровську та Куп’янську: деталі

Окупаційна армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин в Покровську, Мирнограді й Купʼянську

Міноборони Російської Федерації заявило, що окупаційна армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин «в районах блокування ЗСУ» в Покровську, Мирнограді й Купʼянську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського відомства.

Росіяни стверджують, що диктатор Володимир Путін нібито наказав солдатам пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських.

«Міністерство оборони Російської Федерації отримало наказ верховного головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, у т. ч. українських, при їх зверненні до командування ЗСУ, для відвідання районів блокування українських військ у Красноармійську (так окупанти називають Покровськ – «Главком»), Димитрові (Мирноград – «Главком»), Куп'янську», – йдеться у повідомленні російського відомства.

Зазначається, що російське командування начебто готове за необхідності припинити бойові дії. «А також забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду груп представників іноземних ЗМІ, в тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військовослужбовців», – заявило Міноборони РФ.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди не відповідають дійсності.