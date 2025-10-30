Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія заявила про готовність тимчасово припинити бої в Покровську та Куп’янську: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія заявила про готовність тимчасово припинити бої в Покровську та Куп’янську: деталі
Міноборони стверджує, що Путін нібито наказав армії РФ пропустити іноземних журналістів для висвітлення ситуації
скріншот з відео російських ЗМІ

Окупаційна армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин в Покровську, Мирнограді й Купʼянську

Міноборони Російської Федерації заявило, що окупаційна армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин «в районах блокування ЗСУ» в Покровську, Мирнограді й Купʼянську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського відомства.

Росіяни стверджують, що диктатор Володимир Путін нібито наказав солдатам пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських.

«Міністерство оборони Російської Федерації отримало наказ верховного головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, у т. ч. українських, при їх зверненні до командування ЗСУ, для відвідання районів блокування українських військ у Красноармійську (так окупанти називають Покровськ – «Главком»), Димитрові (Мирноград – «Главком»), Куп'янську», – йдеться у повідомленні російського відомства.

Зазначається, що російське командування начебто готове за необхідності припинити бойові дії. «А також забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду груп представників іноземних ЗМІ, в тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військовослужбовців», – заявило Міноборони РФ.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди не відповідають дійсності.

Читайте також:

Теги: путін Міноборони РФ Донеччина Куп'янськ Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Штурм Покровська: головна дилема російської армії
6 жовтня, 11:47
Трамп знайшов слабке місце Путіна
Трамп знайшов слабке місце Путіна
22 жовтня, 09:34
Зустріч Трамп-Путін попередньо має відбутися 30 жовтня
Чи говорив Трамп віддати весь Донбас?
20 жовтня, 11:45
Ліквідація великого нафтового розливу від одного танкера може коштувати близько €1,4 млрд
Російський «тіньовий флот» забруднює європейські моря – Politico
7 жовтня, 00:33
Віктор Орбан: «Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу»
Орбан відреагував на майбутню зустріч очільників США та Росії у Будапешті
16 жовтня, 20:52
Ситуація на фронті 16 жовтня
Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу
16 жовтня, 23:24
Коли Путін погодиться на перемовини: ГУР озвучив реальний сценарій
Коли Путін погодиться на перемовини: ГУР озвучив реальний сценарій
21 жовтня, 00:58
Вживаються заходи для недопущення просування противника на покровському напрямку
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, скільки території звільнено на Донеччині
9 жовтня, 17:47
Основний удар російських сил наразі спрямований на Покровськ
Угруповання військ «Схід»: Окупанти прорвалися на околиці Мирнограда
28 жовтня, 20:52

Політика

Росія заявила про готовність тимчасово припинити бої в Покровську та Куп’янську: деталі
Росія заявила про готовність тимчасово припинити бої в Покровську та Куп’янську: деталі
Французька армія розвінчала чергову вигадку Кремля
Французька армія розвінчала чергову вигадку Кремля
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Кім Чен Ином
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Кім Чен Ином
ЄС погрожує Білорусі новими санкціями через метеозонди з контрабандою
ЄС погрожує Білорусі новими санкціями через метеозонди з контрабандою
Трамп знизив мита на товари з Китаю
Трамп знизив мита на товари з Китаю
Польща посилює вимоги для отримання громадянства: що чекає на кандидатів
Польща посилює вимоги для отримання громадянства: що чекає на кандидатів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua