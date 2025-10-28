Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Ситуація на фронті 28 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1343-й день повномасштабної війни

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2740 дронів-камікадзе та здійснили 2973 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

28 жовтня станом на 22:00 відбулося 135 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Також ворог завдав вісім авіаційних ударів, при цьому скинув 21 керовану авіабомбу, здійснив 151 обстріл, з яких сім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Дві атаки досі тривають.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 10 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве. Досі у чотирьох локаціях бої продовжуються.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Ворог шість разів намагався прорватися у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Російські підрозділи 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. В деяких локаціях бої не припиняються.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 18 ворожих атак на позиції наших військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе, ще два бойових зіткнення тривають дотепер. Авіаційного удару зазнала Новоолександрівка.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці відбили сім спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Авіація противника вдарила по Рівнопіллю, Успенівці, Білогір’ю та Залізничному.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Загарбники сім разів намагалися просунутися в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. Оріхів зазнав авіаударів ворога.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив три безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1343-й день повномасштабної війни в Україні.

