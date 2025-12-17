Головна Країна Події в Україні
Росіяни окупували Серебрянку на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росіяни окупували Серебрянку на Донеччині – DeepState
скриншот з deepstatemap.live

Аналітики порталу оновили мапу, відзначивши нові території, на яких окупанти зафіксували свої позиції

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій станом, пише «Главком».

Російські війська продовжують наступ у Донецькій області, захопивши село Серебрянка та просунувшись до кількох інших населених пунктів, зокрема Дронівки, Свято-Покровського, Званівки та Пазено. 

Зокрема, російські окупанти також досягли успіху в Сіверську та Переїзному, що на Донеччині. Аналітики порталу оновили мапу, відзначивши нові території, на яких окупанти зафіксували свої позиції.

До слова, Росія демонструє доволі активне просування в окупації територій Донецької області, однак про це свідчать лише дані їхніх щоденних дій. Водночас встановлення армією РФ контролю над усією Донецькою областю відзначають дуже повільним.

Росіяни окупували Серебрянку на Донеччині – DeepState
Росіяни окупували Серебрянку на Донеччині – DeepState
