Землю на плато Ай-Петрі виділяли під «спортивні потреби», але фактично використовували під елітну забудову

На плато Ай-Петрі в окупованій Ялті розгорівся земельний скандал. Ділянки, які офіційно призначалися для розбудови гірськолижної інфраструктури, масово забудовують приватними маєтками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними розслідування, замість трас та витягів на плато з'явилися дво- та чотириповерхові будинки, власниками яких є чинні та колишні окупаційні чиновники або їхні довірені особи. Схема працювала за принципом прикриття: землю виділяли під «спортивні потреби», але фактично використовували під елітну забудову.

Після розголосу та протестів громади місцева адміністрація показово видала приписи про знесення незаконних об’єктів протягом п’яти днів. Однак відтоді минуло понад три місяці, а жоден будинок так і не був демонтований.

Джерела ЦНС повідомляють, що такий саботаж є навмисним. Наразі готується пакет документів для зміни цільового призначення землі. Це дозволить узаконити вже зведені котеджі «заднім числом». Таким чином, гучні заяви про «боротьбу з порушеннями» виявилися лише ширмою для передачі заповідних земель вузькому колу наближених до влади осіб.

Нагадаємо, «Голова Державної ради Криму» Володимир Константинов повідомив, що російська окупаційна влада анексованого півострову конфіскувала майно чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика.

«Сьогодні перелік націоналізованого майна поповнився майном ще 84 фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють з Києвом і при цьому заробляють у Криму гроші, які йдуть на підтримку українських нацистів.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку.

Відомо, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».