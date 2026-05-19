Лінія фронту станом на 19 травня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5662 дрони-камікадзе та здійснив 2241 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

19 травня станом на 22:00 відбулося 189 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 56 окупантів та 14 - поранено, знищено одну реактивну систему залпового вогню, одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено один танк, три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби відбулося два боєзіткнення. Противник здійснив 81 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Гранів, Лиман, Радьківка, Вільча та Стариця.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники зупинили ворожу атаку в районі населеного пункту Кучерівка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Озерне та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Різниківка та Крива Лука.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили одинадцять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Довгої Балки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Новопавлівка, Новоолександрівка, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Грузьке. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Окупанти двічі намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград та Березове.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Оленокостянтинівка, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

Нагадаємо, триває 1546-й день повномасштабної війни в Україні.