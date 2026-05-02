Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2026 року

glavcom.ua
Нині триває 1529-й день повномасштабної війни
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора

За минулу добу зафіксовано 138 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9976 дронів-камікадзе та здійснив 3379 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Писанці Дніпропетровської області; Воздвижівська, Верхня Терса, Лісне, Копані, Рівне, Любицьке, Гуляйпільське, Микільське, Васинівка, Омельник, Оріхів, Одарівка, Зарічне, Щасливе, Комишуваха Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та сім районів зосередження особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник здійснив 100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав два авіаційні удари, застосувавши п’ять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Красне Перше, Мала Вовча та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку

Агресор двічі атакував у районі населеного пункту Петропавлівка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Озерне, Дружелюбівка, Лиман, Дробишеве та Ставки.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив сім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного та Іванопілля.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине, Новопавлівка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Золотий Колодязь.

На Олександрівському напрямку

Противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Красногірське, Калинівське, Новогригорівка, Єгорівка, Січневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів у районах Варварівки, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Гуляйпільського, Цвіткового та Добропілля.

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутися в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи зупинили три ворожі атаки поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

