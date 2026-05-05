Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок: наслідки ударів по Київщині 5 травня

Ірина Міллер
Наслідки ворожого обстрілу на Київщині у ніч на 5 травня 2026 року
фото: поліція Київської області

Внаслідок ворожої атаки у ніч на 5 травня 2026 року на Київщині постраждали троє людей

У ніч проти 5 травня 2026 року російські окупанти вчергове завдали ударів по Київській області, внаслідок яких постраждали три людини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

Повідомляється, що у Броварах під час обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку. Тілесні ушкодження отримало подружжя: чоловік та жінка. Крім того, пошкоджень зазнало приватне домоволодіння.

Пошкоджене вікно у будинку на Київщині під час обстрілу у ніч на 5 травня 2026 року
фото: поліція Київської області/Facebook

У Вишгороді пошкоджено автомобіль, його 55-річний власник також отримав ушкодження. Усім потерпілим медики одразу надали необхідну допомогу.

На місцях подій продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки столичного регіону та рятувальники.

За фактом воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві о 04:32 оголосили повітряну тривогу. О 05:16 повідомили про відбій.

 

