Візит Путіна до Китаю, удар по Прилуках. Головне за день 2026 року
Дайджест новин 19 травня 2026 року
Унаслідок ракетного удару по Прилуках загинули три людини. Російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Зокрема, НАБУ і САП провели обшуки у Верховному суді.
«Главком» склав добірку головних подій 19 травня.
Удар по Прилуках
Унаслідок ракетного удару по Прилуках загинули три людини. Серед загиблих – 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих травм. Також зазнали поранень 29 людей.
Візит Путіна до Китаю
Російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня.
В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.
НАБУ і САП провели обшуки у Верховному суді
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Опісля цього НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду.
Зеленський заявив про зміни на фронті на користь України
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та очільника Генштабу Андрія Гнатова.
«Була доповідь військових: Головнокомандувач Олександр Сирський та Генеральний штаб – Андрій Гнатов. Про нашу фронтову активність та дії проти окупанта й про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії», – наголосив президент.
