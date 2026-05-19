Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Візит Путіна до Китаю, удар по Прилуках. Головне за день 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Візит Путіна до Китаю, удар по Прилуках. Головне за день 2026 року
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дайджест новин 19 травня 2026 року

Унаслідок ракетного удару по Прилуках загинули три людини. Російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Зокрема, НАБУ і САП провели обшуки у Верховному суді.

«Главком» склав добірку головних подій 19 травня.

Удар по Прилуках

У Прилуках внаслідок ракетного удару РФ загинули люди
У Прилуках внаслідок ракетного удару РФ загинули люди
фото: ДСНС Чернігівщини

Унаслідок ракетного удару по Прилуках загинули три людини. Серед загиблих – 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих травм. Також зазнали поранень 29 людей.

Візит Путіна до Китаю

Російський диктатор Путін прибув до Китаю
Російський диктатор Путін прибув до Китаю
фото: скриншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня.

В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.

НАБУ і САП провели обшуки у Верховному суді

Антикорупційні органи провели слідчі дії в межах справи про корупцію
Антикорупційні органи провели слідчі дії в межах справи про корупцію
фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Опісля цього НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду.

Зеленський заявив про зміни на фронті на користь України

Президент зробив заяву про фронтову активність
Президент зробив заяву про фронтову активність
фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та очільника Генштабу Андрія Гнатова.

«Була доповідь військових: Головнокомандувач Олександр Сирський та Генеральний штаб – Андрій Гнатов. Про нашу фронтову активність та дії проти окупанта й про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії», – наголосив президент.

Інші важливі новини

  • РФ атакувала приватний сектор на Харківщині.
  • Зеленський підписав закон про будівництво музею Революції Гідності.
  • Прем’єр Угорщини прибув із першим візитом до Польщі.
  • Ворог вдарив по Глухову.

Читайте також:

Теги: війна путін Китай Петер Мадяр Польща Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Дякую всім, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях, усім, хто працює в оборонній промисловості й забезпечує Україні силу
Зеленський відзначив державними нагородами України військових Cил безпеки і оборони
16 травня, 10:18
Російські кадети на шикуванні
Посудомийка Слідчого комітету Росії отримала 19 років колонії за «вербування» кадетів
6 травня, 14:37
Раніше базовим показником вважалися 2% ВВП на оборону
Польща закликала НАТО збільшити витрати на оборону
6 травня, 12:35
Порт Одеси
Ворог атакував порт на Одещині, пошкоджене судно
5 травня, 12:04
Трамп: Вони провели опитування щодо війни з Іраном, і вони сказали, що лише 32% людей це подобається
«Фейкові опитування»: Трамп відкинув зниження підтримки війни з Іраном
5 травня, 00:31
Групи приватної ППО діють під прямим управлінням ЗСУ і складаються з навчених цивільних працівників або охорони
Приватна ППО вже захищає заводи України. Міноборони назвало кількість компаній, що долучилися
1 травня, 16:35
Своє місце реєстрації Світлана Івахів вказала князівство Монако у Франції
Хто вона, єдина жінка в списку найпотужніших українських мільярдерів? Досьє на Світлану Івахів
27 квiтня, 11:30
Мурал у Тегерані, що зображує іранські ракети, які атакують корабель ВМС США
NYT: США та Іран опинилися у пастці режиму «ні миру, ні війни»
27 квiтня, 01:44
Франція та Польща відпрацюють сценарії ядерних ударів по РФ і Білорусі
Росії приготуватися? Франція та Польща оголосили про ядерні навчання над Балтійським морем
23 квiтня, 15:47

Події в Україні

Візит Путіна до Китаю, удар по Прилуках. Головне за день 2026 року
Візит Путіна до Китаю, удар по Прилуках. Головне за день 2026 року
Національний Пантеон Героїв: Буданов допоміг повернути на Батьківщину лідера Визвольних змагань Мельника
Національний Пантеон Героїв: Буданов допоміг повернути на Батьківщину лідера Визвольних змагань Мельника
У Львові група людей розтрощила авто військовослужбовців ТЦК
У Львові група людей розтрощила авто військовослужбовців ТЦК
Благодійний фонд «Надія» та Валерій Дубіль посилюють 225-й Окремий штурмовий полк
Благодійний фонд «Надія» та Валерій Дубіль посилюють 225-й Окремий штурмовий полк
Колумбійський доброволець понад 100 днів утримував позицію під атаками РФ
Колумбійський доброволець понад 100 днів утримував позицію під атаками РФ
Удар по Прилуках: у лікарні помер 15-річний хлопець
Удар по Прилуках: у лікарні помер 15-річний хлопець

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua