Втрати ворога станом на 10 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Втрати ворога станом на 10 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Окупанти від початку повномасштабного вторгнення втратили вже 11920 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 840 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 10 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 10 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 10 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 341 110 (+840) осіб;
  • танків – 11 920 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 544 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 41 787 (+75) од.;
  • РСЗВ – 1 782 (+2) од.;
  • засоби ППО – 1 373 (+2) од.;
  • літаків – 435 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 362 (+11) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 282 697 (+1 489) од.;
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.;
  • підводні човни – 2 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 95 479 (+227) од.;
  • спеціальна техніка – 4 176 (+3) од.
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1537-й день повномасштабної війни в Україні.

