Втрати ворога станом на 10 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 840 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 10 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 10 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 10 травня втратила:
- особового складу – близько 1 341 110 (+840) осіб;
- танків – 11 920 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 24 544 (+3) од.;
- артилерійських систем – 41 787 (+75) од.;
- РСЗВ – 1 782 (+2) од.;
- засоби ППО – 1 373 (+2) од.;
- літаків – 435 (+0) од.;
- гелікоптерів – 352 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 362 (+11) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 282 697 (+1 489) од.;
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.;
- кораблі / катери – 33 (+0) од.;
- підводні човни – 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 95 479 (+227) од.;
- спеціальна техніка – 4 176 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1537-й день повномасштабної війни в Україні.
