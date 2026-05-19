Росія третю добу поспіль атакує обʼєкти «Нафтогазу»

Ростислав Вонс
Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування критично важливого обладнання
фото: «Нафтогаз»
Окупанти завдали ударів одразу по кількох об’єктах газової інфраструктури на Чернігівщині

Російська Федерація третю добу поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу». Сьогодні, 19 травня, під ударом опинилася інфраструктура на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуйовано, постраждалих немає.

«На місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються», – зазначає пресслужба «Нафтогазу».

Нагадаємо, 18 травня одразу кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури «Нафтогазу» на Дніпропетровщині. Серед атакованих об’єктів автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.

Крім того, під кінець того ж дня окупаційна армія здійснила чергову атаку на інфраструктурні об’єкти групи «Нафтогаз».

Раніше російські загарбники атакували інфраструктуру «Нафтогазу» одразу в кількох областях України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство компанії на Житомирщині.

До слова, через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. За словами міського голови Бориса Філатова, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай.

