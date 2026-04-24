Одещина: ворог влучив у торгове судно під іноземним прапором

Судно рухалося до Одеси для завантаження зернових

Балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс атакували російські дрони

Російські безпілотники атакували цивільне торговельне судно, яке рухалося морським коридором до Одеси для завантаження зернових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій, а також Адміністрацію морських портів.

Як зазначається, йдеться про балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту виникла пожежа та вийшла з ладу навігаційна система – займання ліквідовували силами екіпажу.

Для супроводу судна було направлено катер. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок ворожої атаки безпілотників пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є постраждалі.

❗️Нічна атака окупантів на Одесу: є загиблі та постраждалі



Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.



Внаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждало 6 осіб.



Зруйновано два 2-поверхові житлові… pic.twitter.com/X8sbVOI0QF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2026

Як повідомлялося, внаслідок влучання у триповерховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Зруйновано два двоповерхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них дві дитини).

До слова, уночі 22 квітня російські окупаційні війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.