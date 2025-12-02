Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 2 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 113 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2052 дрони-камікадзе та здійснили 2634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

2 грудня станом на 22:00 відбулося 191 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 130 окупантів, із них 90 – безповоротно. Знищено 19 безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць автомобільної техніки, танк та бойову броньовану машину, також пошкоджено автомобіль, окрім цього уражено п’ять укриттів ворожої піхоти.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили сім атак росіян. Від початку доби противник здійснив 135 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 13 атак ворога в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького, ще два боєзіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили 12 ворожих атак у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка, чотири боєзіткнення тривають. Авіаудару зазнав Куп’янськ.

Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 30 разів намагались зайти на позиції українців у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового. На даний час точиться два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили 11 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 27 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.

Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 48 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.

Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося п’ять боєзіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1378-й день повномасштабної війни в Україні.

