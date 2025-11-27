Головна Країна Події в Україні
Заяви Путіна про мирну угоду, вбивство полонених захисників на Запоріжжі. Головне за 27 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Заяви Путіна про мирну угоду, вбивство полонених захисників на Запоріжжі. Головне за 27 листопада
фото: Getty Images

Путін вважає, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою – «безглуздо»

Заяви Путіна про мирну угоду, вбивство полонених захисників на Запоріжжі, екстрадиція до Німеччини українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків». «Главком» склав добірку новин 27 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Італія екстрадувала до Німеччини українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Італія екстрадувала до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік». Німецька прокуратура повідомила, що після більш ніж трьох місяців попереднього ув'язнення Італія видала Німеччині 49-річного українця Сергія Кузнєцова. Його доправили до Німеччини гелікоптером.

Найближчим часом суддя має обрати Кузнєцову запобіжний захід. Ймовірно, це буде арешт. Після цього на українця чекає судовий процес у Німеччині.

Окупанти вбили п'ятьох полонених захисників під Гуляйполем

У Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон та не могли чинити опору. Злочин стався на Гуляйпільському напрямку вранці 27 листопада.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальній справі за фактом воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення. Дії росіян є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином.

Путін зробив заяву про мирну угоду

Російський диктатор Володимир Путін виступив на пресконференції, де зробив чимало заяв про війну в Україні та укладання мирної угоди. Зокрема, він стверджував, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».

За словами диктатора, Росія готова укласти мирну угоду, але зараз це «юридично неможливо», оскільки важлива «міжнародна легітимність рішень». Очільник Кремля стверджує, що бойові дії припиняться одразу після того, як українські війська покинуть свої позиції та фактично здадуть окупантам території.

На Прикарпатті поліція затримала посадовця ТЦК, який побив військовозобов'язаного

У Івано-Франківській області правоохоронці затримали заступника начальника територіального центру комплектування, який жорстоко побив військовозобов'язаного під час проходження медогляду.

Інцидент відбувся, коли постраждалий та інші військовозобов'язані мали пройти ВЛК у лікарні. Коли чоловік відмовився від проходження флюорографії, підполковник побив його. Повідомляється, що він наніс чоловіку щонайменше п’ять ударів у пах. Внаслідок побиття військовозобов'язаний отримав тяжкі тілесні ушкодження.

«Укрзалізниця» запускає щогодинні поїзди між Києвом і Львовом

У новому графіку руху на 2026 рік, який запрацює 14 грудня цього року, «Укрзалізниця» запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом. Тактовий рух – це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом.

На найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом – щогодини. При цьому переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для «позапікового» періоду.

