Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла по всій країні: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 16 листопада

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла по всій країні: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 16 листопада
Економне використання електроенергії допомагає зменшити навантаження на пошкоджену мережу та сприяє її збалансованій роботі
фото: glavcom.ua

У більшості регіонів України протягом усієї доби 16 листопада застосовуватимуться заходи обмеження електроспоживання

У зв’язку з масштабними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, завданими масованими ракетно-дроновими атаками Росії, «Укренерго» анонсувало відключення світла у більшості регіонів України у неділю, 16 листопада. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів і діятимуть протягом усієї доби. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Укренерго».

У компанії пояснили, що обмеження запроваджуються через необхідність збалансувати енергосистему, яка постраждала від ворожих ударів. Графіки діятимуть протягом 24 годин: від 00:00 до 23:59.

Планові обмеження на 16 листопада:

  • Графіки погодинних відключень: застосовуватимуться для побутових споживачів від 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 3,5 черг.
  • Графіки обмеження потужності: застосовуватимуться від 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – зазначила компанія.

«Укренерго» наголосило, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Тому споживачам слід уважно стежити за офіційною інформацією, яку публікують місцеві обленерго у їхніх регіонах.

«Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – закликали в «Укренерго».

Економне використання електроенергії допомагає зменшити навантаження на пошкоджену мережу та сприяє її збалансованій роботі.

Нагадаємо, у суботу, 15 листопада, у більшості областей України було запроваджено графіки відключень світла. Графіки погодинних відключень діяли із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 3,5 черг.

Як повідомлялося, у кінці минулої та на початку поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині.

Читайте також:

Теги: електроенергія Укренерго ворог обмеження відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КАБ – це керована авіаційна бомба, яку Росія активно застосовує під час повномасштабної війни проти України
Реактивні КАБи стануть проблемою: що робити зараз?
21 жовтня, 19:45
Фінансування зеленої енергетики має бути забезпечене у повному обсязі – ICC Ukrainе
Фінансування зеленої енергетики має бути забезпечене у повному обсязі – ICC Ukrainе
5 листопада, 11:39
Ситуація на фронті 20 жовтня
Лінія фронту станом на 20 жовтня 2025. Зведення Генштабу
20 жовтня, 22:37
Енергетики працюють безперервно, аби відновити електропостачання
Міненерго повідомило про стан енергосистеми після нічних атак
24 жовтня, 10:51
Покращення роботи енергосистеми можливе за умови зменшення російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі України
Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень? Енергетик дав відповідь
3 листопада, 15:08
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року
12 листопада, 19:08
Київщина: графіки відключення світла 5 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 5 листопада 2025 року
4 листопада, 20:49
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
5 листопада, 21:45
Наразі захисникам в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу
Мирноград на Донеччині під серйозною загрозою оточення – DeepState
8 листопада, 18:59

Події в Україні

Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську
Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську
Відключення світла по всій країні: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 16 листопада
Відключення світла по всій країні: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 16 листопада
Україна та Росія відновлять обмін полоненими: Умєров розповів деталі
Україна та Росія відновлять обмін полоненими: Умєров розповів деталі
Дрони СБУ пробили «діру» в обороні Новоросійська: яких збитків зазнав ворог
Дрони СБУ пробили «діру» в обороні Новоросійська: яких збитків зазнав ворог
Окупанти стратили двох українських захисників та отримали страшне покарання
Окупанти стратили двох українських захисників та отримали страшне покарання
Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики
Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua