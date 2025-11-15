Відключення світла по всій країні: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 16 листопада

Економне використання електроенергії допомагає зменшити навантаження на пошкоджену мережу та сприяє її збалансованій роботі

У більшості регіонів України протягом усієї доби 16 листопада застосовуватимуться заходи обмеження електроспоживання

У зв’язку з масштабними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, завданими масованими ракетно-дроновими атаками Росії, «Укренерго» анонсувало відключення світла у більшості регіонів України у неділю, 16 листопада. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів і діятимуть протягом усієї доби. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Укренерго».

У компанії пояснили, що обмеження запроваджуються через необхідність збалансувати енергосистему, яка постраждала від ворожих ударів. Графіки діятимуть протягом 24 годин: від 00:00 до 23:59.

Планові обмеження на 16 листопада:

Графіки погодинних відключень: застосовуватимуться для побутових споживачів від 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності: застосовуватимуться від 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – зазначила компанія.

«Укренерго» наголосило, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Тому споживачам слід уважно стежити за офіційною інформацією, яку публікують місцеві обленерго у їхніх регіонах.

«Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – закликали в «Укренерго».

Нагадаємо, у суботу, 15 листопада, у більшості областей України було запроваджено графіки відключень світла. Графіки погодинних відключень діяли із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 3,5 черг.

Як повідомлялося, у кінці минулої та на початку поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині.