Окупанти намагалися проникнути в тил через газову трубу: ЗСУ розповіли подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Українська розвідка помітила незвичну активність ворога
фото з відкритих джерел

Спроба обійти позиції ЗСУ через газові комунікації провалилася

Українські військові знищили значну кількість особового складу противника, який намагався проникнути в тил ЗСУ через газові комунікації. Як інформує «Главком», про це розповів військовослужбовець 77-ї окремої бригади ЗСУ Віктор Петрович в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, у смузі відповідальності бригади ворога вдається знищувати стабільно та у великих кількостях. Нещодавно противник зробив чергову спробу прихованого прориву, використовуючи газову інфраструктуру в районі населеного пункту Новоплатонівка.

«Вони знайшли газові комунікації – там є газорозподільна станція – і намагалися по трубі виповзти нам у тил. Спочатку кілька осіб пробували, розвідували ситуацію, а згодом пішли вже більшою кількістю», – повідомив військовий.

Українська розвідка помітила незвичну активність ворога, попри те що візуально противника не було видно. Після виявлення виходу з труби захисники організували засідку.

«Коли ворог пішов уже великою кількістю особового складу, його там гаряче зустріли. За один день було знищено дуже багато особового складу противника – підсумував Віктор Петрович.

Раніше двоє російських окупантів, які здалися українським захисникам на Костянтинівському напрямку, розповіли про неймовірні випробування та повну абсурдність наказів їхнього командування. Росіяни понад дві доби лізли каналізаційною трубою

Також Сили оборони України утримують повний контроль над північною та центральною частинами Мирнограду на Донеччині, попри спроби ворога прорвати оборону.

