Лінія фронту станом на 2 листопада 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 36 авіаційних ударів, скинули 63 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3759 дронів-камікадзе та здійснили 3822 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

2 листопада станом на 22:00 відбулося 168 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 129 окупантів, із них 95 – безповоротно. Знищено сім безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки та дві антени зв’язку, також пошкоджено бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та автомобіль, окрім цього уражено пункт управління БпЛА та десять укриттів ворожої піхоти.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили одну атаку росіян. Від початку доби противник завдав шести авіаційних ударів, загалом скинув 12 керованих авіабомб та здійснив 165 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 12 атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського. Авіаудару зазнав населений пункт Циркуни.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного, чотири боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники сім разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр. На даний час в деяких локаціях бої не припиняються.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано два бойові зіткнення. Загарбник намагався просунутися поблизу населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 62 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

На Олександрівському напрямку

Ворог 29 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Один бій досі триває.

Нагадаємо, триває 1348-й день повномасштабної війни в Україні.