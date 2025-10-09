Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 9 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 9 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1848 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 жовтня станом на 22:00 відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на Покровському напрямку було знешкоджено 197 окупантів, із яких 145 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три бойові броньовані машини, дві одиниці автомобільної техніки та 69 безпілотних літальних апаратів. Також наші воїни уразили шість укриттів для особового складу та два автомобілі противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося сім бойових зіткнень. Противник завдав десять авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 116 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 9 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 23 рази атакував у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та в бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки. Досі три боєзіткнення залишаються незавершені.

Лінія фронту станом на 9 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив вісім спроб наступу в районах Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 9 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили десять штурмових дій у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та в бік Ставок. Одне бойове зіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 9 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог 11 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

Лінія фронту станом на 9 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

З початку доби підрозділи росіян двічі атакували у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

Лінія фронту станом на 9 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Плещіївки.

Лінія фронту станом на 9 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 54 рази атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Наші захисники стримують натиск противника.

Лінія фронту станом на 9 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 28 атак загарбників у районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. Ще десять бойових зіткнень триває.

Лінія фронту станом на 9 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1324-й день повномасштабної війни в Україні.

Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
Відновлення електропостачання ЗАЕС, вибух аміакопроводу на Донеччині. Головне за 9 жовтня
Відновлення електропостачання ЗАЕС, вибух аміакопроводу на Донеччині. Головне за 9 жовтня
Розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання на ЗАЕС
Розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання на ЗАЕС
На Донеччині підірвано трубопровід з аміаком 
На Донеччині підірвано трубопровід з аміаком 
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, скільки території звільнено на Донеччині
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, скільки території звільнено на Донеччині

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
