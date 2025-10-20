Російські штурмовики розстріляли мирних жителів у Покровську – волонтер

Христов зазначив, що російські окупанти залишили після себе «цвинтар з місцевими жителями»

У Покровську Донецької області російські штурмовики розстріляли мирних жителів поблизу залізничного вокзалу. Про це повідомив український телеведучий і волонтер Денис Христов, який опублікував відео з місця події у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

За словами Христова, на відео видно, як російські окупанти вбивають мінімум трьох цивільних осіб у провулку Мостовому, що розташований поруч із вокзалом. Під час зйомки зафіксовано тіла жінки, розстріляної у спину, літнього чоловіка, який лежить на дорозі, а також жінки з пораненими ногами. Один з чоловіків пізніше виніс поранену жінку до безпечного місця, намагаючись врятувати її.

Волонтер повідомив, що штурмова група російських військових прорвалася до центру Покровська, де була зафіксована велика кількість злочинів. Цю групу пізніше знищили українські військові. Христов зазначив, що російські окупанти залишили після себе «цвинтар з місцевими жителями».

Зйомка була проведена за допомогою дрону, і Христов звернувся до глядачів з проханням допомогти встановити особу чоловіка, що врятував поранену жінку.

Нагадаємо, українські військові показали перехоплення радіоефіру з Куп’янська, в якому російські окупанти обговорюють намір вбити цивільного.

На записі чути, як російський військовий віддає наказ розстріляти беззбройного цивільного.

До слова, російський військовий з автоматичної зброї вбив цивільного в Новоекономічному на Донеччині. Прокуратура розпочала розслідування чергового воєнного злочину.

Мережею поширилось відео, на якому задокументовано черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення.