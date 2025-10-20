Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські штурмовики розстріляли мирних жителів у Покровську – волонтер

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Російські штурмовики розстріляли мирних жителів у Покровську – волонтер
фото з відкритих джерел

Христов зазначив, що російські окупанти залишили після себе «цвинтар з місцевими жителями» 

У Покровську Донецької області російські штурмовики розстріляли мирних жителів поблизу залізничного вокзалу. Про це повідомив український телеведучий і волонтер Денис Христов, який опублікував відео з місця події у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

За словами Христова, на відео видно, як російські окупанти вбивають мінімум трьох цивільних осіб у провулку Мостовому, що розташований поруч із вокзалом. Під час зйомки зафіксовано тіла жінки, розстріляної у спину, літнього чоловіка, який лежить на дорозі, а також жінки з пораненими ногами. Один з чоловіків пізніше виніс поранену жінку до безпечного місця, намагаючись врятувати її.

Російські штурмовики розстріляли мирних жителів у Покровську – волонтер фото 1

Волонтер повідомив, що штурмова група російських військових прорвалася до центру Покровська, де була зафіксована велика кількість злочинів. Цю групу пізніше знищили українські військові. Христов зазначив, що російські окупанти залишили після себе «цвинтар з місцевими жителями».

Зйомка була проведена за допомогою дрону, і Христов звернувся до глядачів з проханням допомогти встановити особу чоловіка, що врятував поранену жінку.

Нагадаємо, українські військові показали перехоплення радіоефіру з Куп’янська, в якому російські окупанти обговорюють намір вбити цивільного. 

На записі чути, як російський військовий віддає наказ розстріляти беззбройного цивільного.

До слова, російський військовий з автоматичної зброї вбив цивільного в Новоекономічному на Донеччині. Прокуратура розпочала розслідування чергового воєнного злочину.

Мережею поширилось відео, на якому задокументовано черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення.

Теги: окупанти злочин Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 18 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року
18 жовтня, 08:38
Більшість громадян Росії готові до завершення війни проти України
Росіяни масово бояться повернення окупантів з війни: результати опитування
15 жовтня, 19:11
Ситуація на фронті 12 жовтня
Лінія фронту станом на 12 жовтня 2025. Зведення Генштабу
12 жовтня, 23:39
В окупованому Донецьку після вибухів спалахнула пожежа
Вибухи та пожежа в окупованому Донецьку, обстріл Харківщини: головне за ніч
12 жовтня, 07:10
Нині триває 1324-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
9 жовтня, 07:29
Цієї ночі у Феодосії було атаковано нафтобазу
Промислові підприємства у Росії зазнали ударів, атака на Харків: головне за ніч
6 жовтня, 06:00
Якщо ракети заходять з різних напрямків, то виявлення однією системою не є можливим
Росіяни навчилися обходити Patriot? Повітряні сили пояснили ситуацію
5 жовтня, 18:39
Ситуація на фронті 27 вересня
Лінія фронту станом на 27 вересня 2025. Зведення Генштабу
27 вересня, 23:27
Зірка займає майже всю площу поля та добре помітна навіть із супутникових знімків і на картах Google
Росія перетворила стадіон у Маріуполі на пропагандистський плацдарм (фото)
20 вересня, 10:28

Події в Україні

«Тероризм РФ розширюється»: Свириденко про обстріл шахти на Дніпропетровщині 
«Тероризм РФ розширюється»: Свириденко про обстріл шахти на Дніпропетровщині 
Російські штурмовики розстріляли мирних жителів у Покровську – волонтер
Російські штурмовики розстріляли мирних жителів у Покровську – волонтер
Окупанти поцілили по енергооб'єктах на Чернігівщині
Окупанти поцілили по енергооб'єктах на Чернігівщині
На Дніпропетровщині розгорілась сильна пожежа після обстрілу
На Дніпропетровщині розгорілась сильна пожежа після обстрілу
Обстріл РФ шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників дістали з-під землі
Обстріл РФ шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників дістали з-під землі
Лінія фронту станом на 19 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 19 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua