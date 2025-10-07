Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 7 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Лінія фронту станом на 7 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 7 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 82 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2229 дронів-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 жовтня станом на 22:00 відбулося 174 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – за добу на Покровському напрямку було знешкоджено 144 окупанти, із них 99 – безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль, одну одиницю спеціальної техніки та 15 безпілотних літальних апаратів; також уражено три автомобілі та 10 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб, а також здійснив 164 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість - з реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 7 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 28 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки. Три боєзіткнення не завершено.

Лінія фронту станом на 7 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 7 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове, Торське, три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 7 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили дев’ять атак противника поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки.

Лінія фронту станом на 7 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 17 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили просування ворога. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 7 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 37 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Сухецьке, Миролюбівка, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Досі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 7 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Новогеоргіївка, Калинівське, Новогригорівка, Воскресенка, Олексіївка, Степове, Березове, Новоїванівка. Чотири боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 7 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1322-й день повномасштабної війни в Україні.

