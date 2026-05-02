Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Десантники на передовій збудували гігантське укриття, де ховають навіть вантажівки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Внутрішня інфраструктура об’єкта продумана до дрібниць
фото: скріншот із відео

Через активність ворожих безпілотників військові можуть не виходити на поверхню тижнями

На Краматорському напрямку десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади звели унікальне укриття, яке за масштабами більше нагадує підземне містечко, ніж звичайну оборонну позицію. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Мережа тунелів завдовжки майже пів кілометра пролягає на глибині до чотирьох метрів, що дозволяє бійцям не лише безпечно жити, а й переховувати від ворожих дронів техніку, включаючи пікапи та великі вантажівки. Масштаби цієї споруди настільки вражають, що під час візиту її високо оцінили навіть представники країн НАТО, які вивчають український досвід ведення сучасної технологічної війни.

Внутрішня інфраструктура об’єкта продумана до дрібниць. Тут є кабінети, спальні місця, сучасна кухня з професійним обладнанням та навіть повноцінна тренажерна зала. Оскільки через активність ворожих безпілотників військові можуть не виходити на поверхню тижнями, можливість підтримувати фізичну форму та харчуватися в нормальних умовах є критично важливою для збереження боєздатності.

«Ми не відчуваємо, що ми під землею. Тільки коли виходимо надвір, тоді відчуваємо різницю. Тут безпечніше, ніж нагорі», – ділиться кухар Максим.

Конструкція укриття спроєктована у формі лабіринту, що є стратегічним інженерним рішенням. Таке планування гарантує, що навіть у разі прямого влучання ракети чи керованої авіабомби в одну з ділянок, решта тунелів встоїть і люди зможуть евакуюватися через запасні виходи. В умовах сучасної війни, де «сіра зона» через дрони розширилася на десятки кілометрів, такі підземні фортеці стають життєвою необхідністю для захисту особового складу та пунктів управління від постійних атак окупантів.

«Зараз зона ураження дронів розширилася до 30 км. Такі підземелля – уже не рідкість, а необхідність на цьому етапі війни», – каже офіцер 81-ї бригади із позивним Пророк.

Раніше російські загарбники вчергове використали підземні комунікації для прихованого пересування, проте були виявлені та знщені бійцями 71-ї окремої аеромобільної бригади.

Також 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ став першим підрозділом у Силах оборони України, який розпочав масштабне тестування екзоскелетів у польових умовах.

Читайте також:

Теги: вантажівки військові укриття інфраструктура пікапи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави повідомив, що починаючи з цього року передбачено поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше
Демобілізація, виплати та нові контракти. Президент заявив про початок армійської реформи
Вчора, 15:52
КНДР направила до Росії близько 14 тис. військових для участі у бойових діях, зокрема в Курській області
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
29 квiтня, 00:59
Ситуація в районі Костянтинівки залишається напруженою
Оборона Костянтинівки: аналітики DeepState оцінили ризики прориву в місто
24 квiтня, 04:57
Понад 12 тисяч колишніх ув’язнених долучилися до лав Збройних сил України
Скільки засуджених долучилися до лав ЗСУ – дані Мін’юсту
24 квiтня, 04:47
Автомобіль DAF CF 85 на місці смертельної аварії у Нових Петрівцях
На Вишгородщині вантажівка збила чоловіка на переході: пішохід помер
20 квiтня, 13:43
Україна вже має досвід створення спеціальних виборчих дільниць для голосування військових
Демократія в берцях. Як Україні організовувати голосування військових у часи незалежності Війна і вибори
15 квiтня, 10:30
«Метінвест» розвиває і напрям підземних укриттів із хвилястої сталі
Новий захист для ППО та сталеві «криївки» для військових: «Метінвест» трансформує оборонний напрям
14 квiтня, 13:56
Ворог атакував цивільний автомобіль на Сумщині
На Сумщині росіяни вбили водія вантажівки під час руху
13 квiтня, 22:32
Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
10 квiтня, 01:01

Події в Україні

ТЦК відправлять у спортзали ловити качків? Голова Антикорупційної ради при Міноборони зробив заяву
ТЦК відправлять у спортзали ловити качків? Голова Антикорупційної ради при Міноборони зробив заяву
Нова загроза з Білорусі? Рада нацбезпеки оцінила дії армії Лукашенка на кордоні
Нова загроза з Білорусі? Рада нацбезпеки оцінила дії армії Лукашенка на кордоні
«Кадиров привіз телевізор». Звільнений із полону військовий розповів про 38 місяців у Чечні
«Кадиров привіз телевізор». Звільнений із полону військовий розповів про 38 місяців у Чечні
Бронювання можуть частково скасувати: нардеп зробив заяву
Бронювання можуть частково скасувати: нардеп зробив заяву
Зеленський увів санкції проти свого екссоратника Андрія Богдана
Зеленський увів санкції проти свого екссоратника Андрія Богдана

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua