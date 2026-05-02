Десантники на передовій збудували гігантське укриття, де ховають навіть вантажівки

Через активність ворожих безпілотників військові можуть не виходити на поверхню тижнями

На Краматорському напрямку десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади звели унікальне укриття, яке за масштабами більше нагадує підземне містечко, ніж звичайну оборонну позицію. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Мережа тунелів завдовжки майже пів кілометра пролягає на глибині до чотирьох метрів, що дозволяє бійцям не лише безпечно жити, а й переховувати від ворожих дронів техніку, включаючи пікапи та великі вантажівки. Масштаби цієї споруди настільки вражають, що під час візиту її високо оцінили навіть представники країн НАТО, які вивчають український досвід ведення сучасної технологічної війни.

Внутрішня інфраструктура об’єкта продумана до дрібниць. Тут є кабінети, спальні місця, сучасна кухня з професійним обладнанням та навіть повноцінна тренажерна зала. Оскільки через активність ворожих безпілотників військові можуть не виходити на поверхню тижнями, можливість підтримувати фізичну форму та харчуватися в нормальних умовах є критично важливою для збереження боєздатності.

«Ми не відчуваємо, що ми під землею. Тільки коли виходимо надвір, тоді відчуваємо різницю. Тут безпечніше, ніж нагорі», – ділиться кухар Максим.

Конструкція укриття спроєктована у формі лабіринту, що є стратегічним інженерним рішенням. Таке планування гарантує, що навіть у разі прямого влучання ракети чи керованої авіабомби в одну з ділянок, решта тунелів встоїть і люди зможуть евакуюватися через запасні виходи. В умовах сучасної війни, де «сіра зона» через дрони розширилася на десятки кілометрів, такі підземні фортеці стають життєвою необхідністю для захисту особового складу та пунктів управління від постійних атак окупантів.

«Зараз зона ураження дронів розширилася до 30 км. Такі підземелля – уже не рідкість, а необхідність на цьому етапі війни», – каже офіцер 81-ї бригади із позивним Пророк.

Раніше російські загарбники вчергове використали підземні комунікації для прихованого пересування, проте були виявлені та знщені бійцями 71-ї окремої аеромобільної бригади.

Також 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ став першим підрозділом у Силах оборони України, який розпочав масштабне тестування екзоскелетів у польових умовах.