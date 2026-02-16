Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти тиснуть на Покровськ і Мирноград: тривожні висновки DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти тиснуть на Покровськ і Мирноград: тривожні висновки DeepState
Російські сили намагаються прорватися між Покровськом і Мирноградом
фото: DeepState

За оцінкою DeepState, ситуація навколо Мирнограда залишається критичною

На Покровському напрямку фіксується погіршення ситуації та активізація російських військ. За оцінкою аналітиків DeepState, противник намагається закріпитися на околицях Покровська та просуватися в бік Мирнограда, пише «Главком».

У північній частині Покровська виявлено точки запуску ворожих БпЛА, а також спроби перекидання піхоти до міста. Паралельно російські підрозділи намагаються проникнути до Гришиного з північно-західних околиць Покровська.

«Окрім спроб просочитися в Гришино зі сторони Покровська, росіяни здійснюють спроби зі сторони Котлиного, але там їх вдається блокувати і знищувати», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що російські сили окупували населений пункт Рівне та продовжують тиск у напрямку сусіднього села Світле. Закріплення в цьому районі створює умови для подальшого просування між Покровськом і Родинським та підвищує ризики для підрозділів Сил оборони, які утримують позиції поблизу Мирнограда.

За оцінкою DeepState, ситуація навколо Мирнограда залишається критичною. «Сам Мирноград поглинається противником. Історія його оборони добігає кінця. В цьому районі буде оновлення мапи», – підсумували аналітики.

Як повідомлялось, росіяни захопили вже близько 95% Покровська. У «сірій зоні» лишаються кілька кварталів на північному заході міста в бік села Гришине, а також невелика ділянка на півночі в бік міста Родинське. 

Раніше повідомлялося, що бої за міста Покровськ та Мирноград на Донеччині тривають. Окупанти стягують свою піхоту в північну частину Покровська. Захід в місто сильно обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування.

Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог. 

Читайте також:

Теги: окупанти Донеччина Покровськ DeepState

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1425-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року
18 сiчня, 08:14
Ситуація на фронті 24 січня
Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу
24 сiчня, 22:17
За словами речника Держприкордонслужби, найгарячіше зараз поблизу Дігтярного, Нестерного та Круглого
На Харківщині Сили оборони зачищають населені пункти від ворога: де найважча ситуація
29 сiчня, 10:06
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 614 танків
Втрати ворога станом на 30 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
30 сiчня, 06:33
Ситуація на фронті 1 лютого
Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
1 лютого, 22:15
Генерал повідомив, що загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис. осіб
Сирський: Втрати РФ на фронті перевищили кількість мобілізованих у січні майже на третину
9 лютого, 18:03
За даними DeepState, Бондарне перейшло під контроль окупантів
Росіяни окупували Бондарне на Донеччині – DeepState
10 лютого, 23:31
Welt повідомив, що Росія розпочала активну фазу підготовки до нової наступальної операції
«Плани ворога відомі». Україна прокоментувала інформацію про весняний наступ РФ
10 лютого, 11:49
Охоплені вогнем склади Roshen
Росіяни зруйнували найбільший склад із продукцією Roshen: якими будуть наслідки для споживачів
7 лютого, 16:36

Події в Україні

Окупанти тиснуть на Покровськ і Мирноград: тривожні висновки DeepState
Окупанти тиснуть на Покровськ і Мирноград: тривожні висновки DeepState
Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу
Повітряні сили сформували ескадрилью F-16 з іноземними пілотами – ЗМІ
Повітряні сили сформували ескадрилью F-16 з іноземними пілотами – ЗМІ
В Україні зросло споживання електрики через морози – Міненерго
В Україні зросло споживання електрики через морози – Міненерго
Зеленський увів санкції проти РФ, суд частково задовольнив апеляцію Тимошенко. Головне за 16 лютого 2026
Зеленський увів санкції проти РФ, суд частково задовольнив апеляцію Тимошенко. Головне за 16 лютого 2026
Херсон: росіяни атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу
Херсон: росіяни атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Сьогодні, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Сьогодні, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Сьогодні, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua