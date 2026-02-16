Окупанти тиснуть на Покровськ і Мирноград: тривожні висновки DeepState

За оцінкою DeepState, ситуація навколо Мирнограда залишається критичною

На Покровському напрямку фіксується погіршення ситуації та активізація російських військ. За оцінкою аналітиків DeepState, противник намагається закріпитися на околицях Покровська та просуватися в бік Мирнограда, пише «Главком».

У північній частині Покровська виявлено точки запуску ворожих БпЛА, а також спроби перекидання піхоти до міста. Паралельно російські підрозділи намагаються проникнути до Гришиного з північно-західних околиць Покровська.

«Окрім спроб просочитися в Гришино зі сторони Покровська, росіяни здійснюють спроби зі сторони Котлиного, але там їх вдається блокувати і знищувати», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що російські сили окупували населений пункт Рівне та продовжують тиск у напрямку сусіднього села Світле. Закріплення в цьому районі створює умови для подальшого просування між Покровськом і Родинським та підвищує ризики для підрозділів Сил оборони, які утримують позиції поблизу Мирнограда.

За оцінкою DeepState, ситуація навколо Мирнограда залишається критичною. «Сам Мирноград поглинається противником. Історія його оборони добігає кінця. В цьому районі буде оновлення мапи», – підсумували аналітики.

Як повідомлялось, росіяни захопили вже близько 95% Покровська. У «сірій зоні» лишаються кілька кварталів на північному заході міста в бік села Гришине, а також невелика ділянка на півночі в бік міста Родинське.

Раніше повідомлялося, що бої за міста Покровськ та Мирноград на Донеччині тривають. Окупанти стягують свою піхоту в північну частину Покровська. Захід в місто сильно обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування.

Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог.