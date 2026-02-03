Росіяни атакували ракетами Харків (оновлюється)

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

У ніч на 3 лютого Харків зазнав серії ворожих ударів. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, спершу по місту було завдано удару балістичною ракетою. Влучання зафіксували у Слобідському районі. Згодом стало відомо про ще один ракетний удар по тому ж району, пише «Главком».

Крім того, за словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару ворожого БпЛА по місту Дергачі постраждали двоє людей. 79-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, 22-річного чоловіка госпіталізували. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Наразі інформація щодо масштабів руйнувань у Харкові уточнюється. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Перед цим, увечері, 2 лютого окупанти атакували ударними дронами Харків. За повідомленням міського голови, у центрі міста зафіксовано влучання ворожого дрона типу «молнія».

Як відомо, вдень 2 лютого російські війська вдарили безпілотником по одному з ринків Харкова.

Як повідомив очільник міста, росіяни поцілили по ринку у Слобідському районі міста. На цей час відомо про двох постраждалих Також понівечені кілька торгових павільйонів.