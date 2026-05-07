Окупанти обстріляли легендарну Оріхівську стелу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Окупанти обстріляли легендарну Оріхівську стелу
Федоров наголосив, що попри пошкодження конструкції, дух регіону зламати неможливо
колаж: glavcom.ua

Влада регіону запевнила, що об’єкт буде відновлено

Російські війська завдали цілеспрямованого удару по в’їзному знаку міста Оріхів – славнозвісній стелі, яка стала справжнім символом незламності Запорізької області. Ще вчора на ній майоріли прапори українських підрозділів, а сьогодні вона посічена ворожим вогнем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Оріхівська стела тривалий час була місцем сили для військових, волонтерів та партнерів регіону. На ній традиційно залишали свої підписи захисники та розвішували десятки прапорів бойових підрозділів. Після чергового обстрілу більшість символів знищено або пошкоджено. За словами очевидців, ворог навмисно цілив у об'єкт, який не має жодного військового значення, намагаючись знищити ідентичність «незламного Оріхова».

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров наголосив, що попри пошкодження конструкції, дух регіону зламати неможливо.

«А сьогодні – те, що ворог завжди залишає після себе: руйнування і порожнечу. Та Оріхівська стела – стійка. Як і мешканці незламного Запоріжжя», – зазначив очільник області.

Влада регіону запевнила, що об’єкт буде відновлено. Федоров підкреслив: «Усе пошкоджене – відновимо. Прапори – повернемо. Вже працюємо».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі у лікарні перебуває сім поранених після російського удару по Запоріжжю. Зокрема, атака забрала 12 життів.

