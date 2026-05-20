Сили оборони утримали Куп’янськ попри нові штурми РФ

Росіяни намагаються прориватися малими групами, але зазнають втрат

Українські військові повністю контролюють Куп’янськ у Харківській області, попри регулярні спроби російських окупантів просочуватися у місто малими групами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву командира третьої роти першого батальйону бригади «Хартія» з позивним «Зануда».

Росіяни активізували спроби проникнення до Куп’янська

Російські війська продовжують намагатися проникати до Куп’янська невеликими групами піхоти, використовуючи для маскування густу рослинність та погодні умови. Водночас українські сили утримують контроль над містом і знищують або беруть у полон більшість таких груп.

За словами військового, зараз спроби інфільтрації з боку росіян фіксують значно частіше, ніж на початку операцій на цьому напрямку.

«Якісь один-два піхотинці заходять, їх вбивають. Через деякий час ще просочуються за погодних умов або по «зеленці». Але це не його (ворога - ред.) територія», - наголосив командир роти. «Зануда» заявив, що інформація Росії про нібито контроль над Куп’янськом не відповідає дійсності.

Українські сили утримують оборону міста

За його словами, українські сили вже зайняли оборонні позиції, а ситуація на напрямку залишається контрольованою навіть попри постійні спроби проникнення російських військових.

Командир роти також розповів, що головну роль у діях противника зараз відіграють піхота та FPV-дрони. За його словами, російська піхота фактично використовується для виявлення українських позицій ціною власного життя, після чого по них починають працювати безпілотники.

Водночас основним засобом ураження на всій лінії фронту залишаються саме FPV-дрони та бомбери, хоча артилерія й авіація також активно застосовуються обома сторонами.

Російська піхота здається після атак FPV-дронів

«Один, два, три піхотинці йдуть. У більшості випадків - один. От він йде, йому кажуть з точки «А» у точку «Б» прийти, і кажуть, що на точці «Б» тебе зустрінуть, хоч це не відповідає дійсності. Тобто він йде, йде, а коли вже починається ураження нашими FPV-дронами, вони не доходять до наших позицій - підіймають руки й здаються», - розповів військовий.

«Зануда» пояснив, що окремим російським групам інколи все ж вдається прослизнути непоміченими через активність на різних ділянках фронту. Однак без постачання води, їжі та боєприпасів вони не можуть довго утримуватися на позиціях.

За словами командира, саме спроби доставляти забезпечення дронами дозволяють українським військовим швидко виявляти місця перебування окупантів.

Військовий також заявив, що наразі російські війська не мають шансів захопити Куп’янськ. «На нашому боці багато факторів. Це і дуже добрі підрозділи тут стоять, це рельєф місцевості – річка. Невеликий плацдарм на цьому березі - це нічого. Технікою тут важко. Я не бачу поки що у них тут шансів», - зазначив він.

Як відомо, останніми місяцями російське командування регулярно заявляє про нібито просування військ на Куп’янському напрямку. Водночас українські військові неодноразово спростовували інформацію про захоплення міста або втрату контролю над ним.