В окупованому Криму обвалився балкон із дітьми в школі, дев'ять постраждалих (відео)

У Севастополі обвалився балкон у школі

У тимчасово анексованому Росією Севастополі сталася надзвичайна ситуація в загальноосвітній школі № 13. Через обвалення балконної конструкції на другому поверсі навчального закладу постраждало дев'ять підлітків. Про це повідомляють місцеві пропагандистські медіа з посиланням на заяву так званого «губернатора» міста Михайла Развожаєва, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, постраждалими виявилися випускники закладу – шестеро юнаків та три дівчини віком 17 років. Підлітки масово вийшли на балкон другого поверху, аби зробити спільну пам'ятну фотографію. Конструкція не витримала навантаження та завалилася. Пабліки також зазначають, що школярі намагалися зробити динамічний кадр у стрибку.

Стан поранених дітей:

Троє підлітків перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Шестеро школярів дістали травми середнього ступеня тяжкості.

Усіх травмованих госпіталізували до міських медичних закладів, де їм надають допомогу. На місці події працюють оперативні та рятувальні служби окупантів.

⚡️⚡️В окупованому росією Севастополі в одній зі шкіл стався обвал балкона на другому поверсі: постраждали 9 дітей. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 20, 2026

Також повідомляється що серед постраждалих – відомий спортсмен. Ним виявився 17-річний Даніїл, який є срібним призером першості Криму з армреслінгу серед юніорів. Хлопець разом із однокласниками-випускниками вийшов на балкон другого поверху для спільного фото, після чого конструкція обвалилася.

Відомо, що хлопець є багаторазовим учасником та призером регіональних змагань із силових видів спорту. Зокрема, у березні поточного року він завоював срібну медаль на престижному місцевому спортивному фестивалі «Кримська весна».

Символічно, що, за інформацією кримських Telegram-каналів, лише рік тому у будівлі школи № 13 було проведено капітальний ремонт за кошти російського бюджету. Попри нещодавні звіти про «успішне оновлення» інфраструктури, конструкції закладу виявилися аварійними.

«Главком» писав, що російські загарбники продовжують використовувати захоплений міжнародний дитячий центр «Артек» у Криму для пропаганди та підготовки майбутніх кадрів для своєї армії. Окупанти організували у таборі «освітні курси» з управління безпілотниками для школярів. Окупаційна влада раніше повідомляла, що у 2026 році планує відправити з тимчасово окупованих територій на «оздоровлення» та «перевиховання» до дитячого табору «Артек» 56 тис. українських дітей.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України повідомила про масштабну та примусову мілітаризацію вищих навчальних закладів у Росії. Кремль перетворює університети на інструменти мобілізації, де студентів замість навчання масово вербують на війну.

