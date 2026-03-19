Сенат США втретє відхилив резолюцію про припинення війни з Іраном

Спроба обмежити Трампа від військових дій в Ірані втретє не вдалася

Сенат відхилив резолюцію про військові повноваження, яка мала на меті завадити президенту США Дональду Трампу розширювати військові дії проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Ініціатива, запропонована демократами, не набрала необхідної більшості голосів і була заблокована з результатом 47 проти 53. Спроба обмежити Трампа від військових дій в Ірані втретє не вдалася.

Резолюція, ініційована сенатором-демократом Корі Букером, зобов'язала б американського президента «вивести Збройні сили США з бойових дій на території Ірану або проти Ірану, якщо це не було прямо санкціоновано декларацією про війну або конкретним дозволом на застосування військової сили».

Конгрес не санкціонував застосування військової сили проти Ірану.

Раніше Сенат відхилив резолюцію про військові повноваження щодо Ірану, подану 4 березня сенатором-демократом Тімом Кейном. Це був другий випадок за менш ніж рік, коли верхня палата відхилила спробу обмежити повноваження Трампа щодо нанесення удару по Ірану, після аналогічного голосування, що відбулося після американських авіаударів по іранських ядерних об'єктах у червні минулого року.

До слова, Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту.