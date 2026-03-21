Втрати ворога станом на 21 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 240 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 21 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 21 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 21 березня втратила:
- особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб.
- танків – 11 790 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.
- артилерійських систем – 38 608 (+39) од.
- РСЗВ – 1 691 (+0) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+1) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 518 (+144) од.
- спеціальна техніка – 4 096 (+4) од.
Нагадаємо, триває 1487-й день повномасштабної війни в Україні.
