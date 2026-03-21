Втрати ворога станом на 21 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
Іванна Гончар
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 790 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 21 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 21 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 21 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб.
  • танків – 11 790 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.
  • артилерійських систем – 38 608 (+39) од.
  • РСЗВ – 1 691 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+1) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 518 (+144) од.
  • спеціальна техніка – 4 096 (+4) од.
Нагадаємо, триває 1487-й день повномасштабної війни в Україні.

