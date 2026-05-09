Росія вдарила по багатоповерховому будинку у Харкові

Аліна Самойленко
фото: Харківська обласна військова адміністрація

Постраждали три людини 

У ніч на 10 травня російська окупаційна армія вдарила по Індустріальному району Харкова. Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

За інформацією Синєгубова, «прильот» БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлолвого будинку в Індустріальному районі. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки атаки.

Внаслідок атаки є постраждалі: у трьої людей через атаку медики діагностували гостру реакцію на стрес. Серед них є 8-річний хлопчик.

Як відомо, 7 травня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Новобаварському району Харкова. Внаслідок влучання виникла пожежа. Про це повідомляє мер Харков Ігор Терехов, очільник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.

За даними міської влади, удар прийшовся на житлову забудову. На місці влучання миттєво спалахнула пожежа. Підрозділи рятувальників прибули на виклик та розпочали ліквідацію вогню в приватному домоволодінні.

Раніше російські окупанти вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок влучання у житловий сектор виникла масштабна пожежа, під ударом опинилися відразу кілька районів міста.

Міський голова повідомив про приліт ворожого дрона типу «Шахед» у Новобаварському районі міста. Безпілотник поцілив безпосередньо у приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху будівля зазнала значних руйнувань, на місці влучання спалахнула сильна пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули для ліквідації вогню та запобігання його поширенню на сусідні оселі.

До слова, удень 2 травня російські безпілотники знову атакували Харків. Під ударами опинилися житлові квартали та автозаправні станції у різних районах міста. 

У Холодногірському та Новобаварському районах на території двох АЗС внаслідок атаки виникли пожежі. Горіли газові ємності та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

