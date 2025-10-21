Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 21 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1336-й день повномасштабної війни

Противник завдав два ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1960 дронів-камікадзе, здійснив 3049 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

21 жовтня станом на 22:00 відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 133 обстріли.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи стримали 12 атак ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного та у бік Бологівки й Колодязного, ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Воїни відбили шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки, на даний час три боєзіткнення продовжуються.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 14 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка. Ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався наступати у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 22 атаки ворога, наразі бої точаться у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 53 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи відбили сім атак в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Полтавки.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог п’ять разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Бойових зіткнень на даний час не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1336-й день повномасштабної війни в Україні.

